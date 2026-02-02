福岡営業所移転のお知らせ

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、九州・沖縄エリアにおける事業拡大と販売パートナーへの営業支援強化を目的に、福岡営業所を移転し、2026年2月2日より新拠点での営業を開始いたします。本移転を機に同地域での営業力を一層強化してまいります。

【移転先】

・住所：福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目12-8トヨタレンタリース博多駅前ビル8階

・電話番号：092-235-1221

・営業開始日：2026年2月2日（月）

・アクセス：JR博多駅 徒歩3分

【ネオジャパンについて】

ネオジャパンは、1992年の創業から30年以上、グループウェアを代表とするビジネスコミュニケーションツールの開発を行ってきました。弊社の主力製品であるグループウェア「desknet's NEO」の販売実績は530万ユーザー※を超えており、会社・団体の規模や業種を問わず、製造業、医療・福祉、建設業、サービス業、学校、また地方自治体や官公庁など、幅広いお客さまにご利用いただいています。

※クラウド版契約ユーザー数とパッケージ版販売累計ユーザー数の合計（2025年5月現在）

【ネオジャパン 会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。