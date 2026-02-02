営業名刺管理「SKYPCE」がスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」と連携

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社（本社：東京都港区・大阪府大阪市、代表取締役：大浦淳司）はこのたび、自社開発の営業名刺管理サービス「SKYPCE（スカイピース）」と、リコージャパン株式会社（本社：東京都港区、社長執行役員：笠井徹）が提供するスキャンアプリケーション「RICOH Scan Suite」を連携し、複合機での名刺データの取り込みをよりスムーズに行える機能の提供を開始いたしました。

■「RICOH Scan Suite」による複合機連携機能の概要

複合機での名刺取り込みを「RICOH Scan Suite」との連携でよりスムーズに

リコージャパンが提供する「RICOH Scan Suite」と連携。従来のように別途タブレット端末を利用しなくても、複合機のパネル上で操作でき※1、名刺の取り込み作業がさらに効率的に行えます。

※1 「RICOH Scan Suite」のSKYPCE連携オプション（有償）を複合機にインストールする必要があります。また、対応する複合機の機種やアプリケーションのバージョンについては、Ｓｋｙ株式会社までお問い合わせください。

■「RICOH Scan Suite」について

「RICOH Scan Suite」は、複合機やスキャナーと連携し、お客様に必要なスキャンアプリケーションをこれまで以上に分かりやすく、効率的に選択・利用いただけるアプリケーションです。リコージャパンが展開する価値創出の仕組み『DXエコシステム』によってシームレスな連携を実現します。

スキャンデータをクラウドストレージに直接保存し、PCを使わずに印刷できるなど、お客様の生産性向上と課題解決をトータルでご支援します。

「RICOH Scan Suite」Webサイト

https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-scan-suite

「DXエコシステム」について

https://www.ricoh.co.jp/products/concept/dx-ecosystem

■「SKYPCE（スカイピース）」について

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。SKYPCEは、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。

営業名刺管理「SKYPCE」Webサイト

https://www.skypce.net/

乗り換え割引キャンペーン実施中！

https://www.skypce.net/businesscard/campaign/

■ 本件に関するお問い合わせ

下記Webサイトよりお問い合わせください。

SKYPCE Webサイト

https://www.skypce.net/

（ページ内のお問い合わせボタンをクリックしてください。）

