【ビューラル】FBIA認証において世界初*となる＜ウルトラファインバブル搭載の口腔洗浄器＞店頭発売を開始　超微細な泡と水流で歯垢を除去、口臭にもアプローチ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社：大阪市中央区）が展開するオーラルビューティーブランド【BEAURAL（ビューラル）】は、ウルトラファインバブル搭載の口腔洗浄器「ウルトラファインバブルウォッシャー」の店頭発売を開始しました。

* TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ。口腔洗浄器において、FBIA 認証を世界で初めて取得。調査日：2025年5月26日時点。ウルトラファインバブル搭載製品対象。「ファインバブル」と「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

商品名 ： ビューラル ウルトラファインバブルウォッシャー

税込価格 ： 16,500円

発売日 / 流通 ：

【 ECモール 】Amazon・Yahoo!ショッピング等：2026年2月2日（月）より順次発売

楽天市場：2026年2月3日（火）より順次発売

【 店頭 】全国の家電量販店（一部店舗を除く）等：2026年2月2日（月）より順次発売

【 公式オンラインストア 】 発売中

商品特長

1．【FBIA認証において世界初*1】ウルトラファインバブルの搭載により、超微細な泡で汚れを徹底除去

ウルトラファインバブルの作用について

ウルトラファインバブルは直径1㎛未満 *2の非常に小さな泡のことです。

この泡は一般的な歯ブラシの毛*3の約1/2000のサイズで、微細な泡が歯間や歯周ポケットに入り込み、

汚れに吸着し剥がし落とす力と弾け飛ぶ力で、汚れを洗い流します。

口腔内は歯ブラシが届きにくい細かい隙間が多くあり、汚れがたまりやすいですが、

当商品は一般的な口腔洗浄器と比べて、ウルトラファインバブルによる効率的なアプローチができます。

*1 TPCマーケティングリサーチ株式会社調べ。口腔洗浄器において、FBIA 認証を世界で初めて取得。

調査日：2025年5月26日時点。ウルトラファインバブル搭載製品対象。

*2 水流1mLあたり(水温21℃・ノズル流量170mL/分)に含まれる発生量(水質・環境・時期により数値の変動あり)

ウルトラファインバブル測定…(NanoSightNS300(日本カンタムデザイン製)、FBIA指定機関)(超純水、HIGHモード、2024年12月9日、計10回)

個数：平均 約3,952万個(ブランク値差引き後)粒径：平均径 約129.1㎚、最頻径 約92.2㎚

*3 一般的な歯ブラシの毛の直径は約200μm

2．ウルトラファインバブルにより、歯垢除去率が約359%アップ*

微細なウルトラファインバブルが汚れに吸着して剥がし落とすことで、水流の力のみ（ウルトラファインバブルなし）の場合と比べて歯垢除去率が約359%アップ*。歯列矯正の器具周りのケアにもおすすめです。

*セラミックプレートに人工プラークを塗布し、ファインバブルありノズル、ファインバブルなしノズルにて、それぞれ下記条件で洗浄。

[条件]・ノズルとセラミックプレートとの距離：約2mm・測定回数：8回 ・動作時間：10秒・モード：HIGHモード

[計測方法]洗浄処理前後で写真撮影し、一定の範囲内におけるファインバブルありノズル、ファインバブルなしノズルでの洗浄面積を二値化し、洗浄処理前後の面積を算出した。 （水温：20℃～22℃ 流量：ファインバブルなしノズル4.3mL/s、ファインバブルありノズル3.2mL/s）※使用環境や個人で効果は異なります。※消費科学研究所調べ ※FBIA認証の効果対象

3. 歯垢・食べ残し等の除去により、口臭の強さ 約47%*1・口臭原因物質 約21%*2ダウン

歯ブラシで取りきれない狭い歯間の汚れにも

アプローチすることで、歯みがきのみの場合と

比べて、口臭の強さは約47%*、口臭原因物質

約21%*2ダウンします。

* 汚れ落ちによる効果。歯磨きを1分間実施した後の数値と、その後本製品を1分間HIGHTモードで使用した場合を、それぞれニオイセンサーにて計測した数値の比較。N=4。

自社調べ。（使用環境や個人で効果は異なります。）

*2 食後1時間経過後、歯磨きを1分間実施した後の数値と、その後本製品を1分間HIGHTモードで使用した場合を、それぞれ口臭測定器ハリメーターにて計測した数値の比較。N=3。自社調べ。（使用環境や個人で効果は異なります。）

4．お好みで選べる3段階（LOW・MIDDLE・HIGH）の水圧

使い始めはLOW、慣れてきたらMIDDLE・HIGHでも使用できます。

初心者・上級者共に使いやすく、 部位や口腔内の状態による使い分けも可能です。

5．完全防水(IPX7)設計で浴室内でも使用可能

本体を丸洗いでき、清潔に保つことができます。

6．長時間使用が可能

1回の充電で最大約80分*使用できます。

*LOWモード時及び新品を満充電にして1日1回3分間使用した場合、約25日間の使用可能

【 NEW 】ウルトラファインバブルの洗浄力

【 NEW 】汚れ落ち検証実験

（左）ウルトラファインバブルなし（右） ウルトラファインバブルあり

▮ 歯ブラシとの比較 ▮矯正器具の装着中における歯ブラシとの比較

商品概要

（左）歯ブラシ使用（右）当商品使用

[本体]

ビューラル ウルトラファインバブルウォッシャー

カラー： ホワイト・バイオレット

価格 ： 16,500円（税込）

販売先： 全国の家電量販店（一部店舗を除く）/ 公式オンラインストア / ECモール 等

[別売りノズル]

ビューラル ウルトラファンバブルノズル 2本入り

価格 ： 1,540円（税込）

販売先： 全国の家電量販店（一部店舗を除く）/ 公式オンラインストア / ECモール 等

[本体とノズルのセット品]

価格 ： 17,600円（税込）

販売先： 公式オンラインストア / ECモール 等

