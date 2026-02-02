短時間でイマーシブシアターを構築できる3面スクリーンキット「Panelworks」を提供開始

株式会社オリハルコンテクノロジーズ

株式会社オリハルコンテクノロジーズ（本社：東京都中野区、代表取締役：高幣 俊之）は、「簡単、手軽な３面スクリーンイマーシブシアター構築キット」をコンセプトとした可搬型イマーシブシアターソリューション「Panelworks（パネルワークス）」の提供を開始しました。

Panelworksは「必要な時だけ展開し、自力で移設もできるイマーシブシアター」という新しい運用を可能にします。来年度からの製品販売に向けて、レンタル提供の受付を開始するとともに、2026年2月17日（火）・18日（水）に中野で実機デモンストレーションを開催いたします。

Panelworksとは

Panelworks（パネルワークス）は、可搬型のイマーシブシアターソリューションです。会議室・展示場・教室など一般的な室内スペースや、デッドスペースになりがちな部屋の一角に、大きく開いた3面スクリーンを展開し、多人数で同時視聴が可能な広視野映像空間を構築できます。イベントや巡回展示、デモンストレーションなど、目的に応じた活用が可能です。

主な特長

大開き3面スクリーンで多人数が見やすい広視野空間

部屋のコーナーを活かし、体験者が増えても視聴しやすく導線と視界を確保しやすいイマーシブシアターを構築できます。

多様な映像メディアの再生に対応した上映システム

専用の映像上映システムにより、高解像度の静止画・動画に加え、ビデオキャプチャやNDIなどによるインタラクティブ映像の上映に対応しています。

360度・広視野・平面映像を自由に組み合わせて上映

インタラクティブに見まわせる360度映像の上に、ポスターを貼るように平面映像を重ねてPIP（Picture In Picture）を表示できます。

短時間で設営・撤去できる仮設イマーシブシアター

天井加工やアンカー不要で、騒音を立てることなく短時間で設営できます。目安：設営 約1.5時間／撤去 1時間未満（設営は3人以上）

3面マルチプロジェクションを短時間で調整できる専用ツール

複数台のプロジェクターによるマルチプロジェクション構成で、投影位置やつなぎ目の調整を専用ツールで短時間かつ直感的に行えます。

DIY設営・撤去を支える組み立て／運用ガイドを提供

設営・撤去手順をまとめた組み立てガイドと、システムを活用するための運用ガイドを提供します。

用途に応じて選べるオプション機能を用意

高解像度プロジェクター／立体視投影／スマートポインターなど、利用目的に応じた機能強化が可能です。

コンテンツ制作・提供について

Panelworksは、さまざまな映像コンテンツを自由に上映できるディスプレイシステムです。当社は機材・システムの提供に注力しており、コンテンツ提供や制作受託は行っておりません。お客様制作の映像上映、360度映像・インタラクティブコンテンツと組み合わせたイベント企画、配信プラットフォーム構築のためのディスプレイ装置などとしてご活用ください。

プレビューツールを無償提供

Panelworksの導入検討時のコンテンツプレビューや、提案時のプレゼンテーション用途に使える専用映像プレーヤー「Amateras Panelworks Player」を無償配布しています。プレビューからデモ当日の運用まで、目的に応じてご利用いただけます。

https://www.orihalcon.co.jp/amateras/panelworksplayer/

想定利用シーン例

イマーシブコンテンツの上映用途に加え、展示会・セミナーのイマーシブプレゼンテーション、ステージ／ライブ演出の映像背景など、目的に応じて幅広くご活用いただけます。

販売・レンタルについて

- VRコンテンツのデモンストレーションブース- バーチャル工場見学、観光地PR- 展示会やセミナーでのイマーシブプレゼン- 映像を背景にしたライブステージや演劇- 飲食店舗に設営してライブスポーツ観戦- 遠隔会場でのパブリックビューイング- イマーシブコンテンツ作品の巡回展示- 学園祭やオープンハウスで学生が教室に設営

機材一式（パネル式スクリーン・プロジェクター・アルミトラス・映像サーバー・2.1chスピーカー・ケーブル等一式。コンテンツおよび作業費・輸送費は含まず）

予定販売価格（税込）：480万円から（販売開始は来年度を予定しております）

機材レンタル費用例（税込）：１日 25万円／３日 37.5万円

※ 条件（規模・期間・会場環境など）により変動します。個別にお見積りいたします。

実機デモンストレーション

日程：2026年2月17日（火）・18日（水）

会場：中野セントラルパークカンファレンス 2B

時間：9:00 - 20:00（予約制）／1枠45分

受付フォーム：https://forms.gle/q1Vtn7NbnsfKjdcz9

参考資料

リーフレット：https://www.orihalcon.co.jp/panelworks/panelworks_leaflet_202602.pdf

画像素材／追加資料：https://www.orihalcon.co.jp/panelworks/panelworks_images_202602.zip

製品ウェブサイト：https://www.orihalcon.co.jp/panelworks/

会社概要

会社名：株式会社オリハルコンテクノロジーズ

所在地：東京都中野区中野3-33-18-301

代表者：代表取締役 高幣 俊之

URL：https://www.orihalcon.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社オリハルコンテクノロジーズ

担当：安田

TEL：03-6304-8356

Email：info@orihalcon.co.jp