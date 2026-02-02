対話型音声AI SaaS「アイブリー」が、大塚商会主催「実践ソリューションフェア2026」に出展

株式会社IVRy

対話型音声AI SaaS「アイブリー」を開発、提供する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀、以下「当社」）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司、以下「大塚商会」）が2026年2月4日（水）より東京で開催するIT総合展示会＆セミナー「実践ソリューションフェア2026」へ出展することをお知らせいたします。

背景

日本の人口減少に伴い、企業規模を問わず「生産性向上」は喫緊の課題です。一方で、多くの企業において顧客接点の中心の一つである「電話」には、「電話応答による業務中断」や「電話応答できないことでの機会損失」といった業務課題が存在しています。本フェアのテーマである「AIで拡がる！まるごとDX」に合わせ、当社は電話応答の自動化による「業務効率化（守りのDX）」に加え、これまで活用されてこなかった対話データをAIで解析・可視化し、経営判断やマーケティングに活かす「データ活用（攻めのDX）」を提案いたします。

「実践ソリューションフェア2026」出展内容・展示の見どころ

当社の展示ブースでは、対話型音声AI SaaS「アイブリー」のデモンストレーションを実施いたします。

- 最短5分で導入、誰でも使える「かんたん設定」体験専門知識がなくても、直感的な操作でAIによる自動応答フローを作成・変更できる設定画面を操作いただけます。実際にその場で電話番号を発行し、すぐに使い始められる導入の容易さと、現場主導で運用できる手軽さをご紹介します。- ピーク時の「あふれ呼（こ）※」をAIがカバーし、機会損失を防止人手が足りず電話に出られない時間帯や、問い合わせが集中するピーク時に発生する「あふれ呼」を、AIが24時間365日代行します。AIが用件をヒアリングし、文字起こしして担当者へ通知することで、取りこぼしていた顧客接点を守り、機会損失をゼロにする仕組みを提案します。※「あふれ呼」とは、コールセンターにかかってきた電話が対応可能なオペレーター数や回線数を超えてしまい、結果として電話がつながらない状態のことを指します。- 業種別の具体的な解決策を提示「一般オフィス（取り次ぎ削減）」「クリニックや飲食店（予約や問い合わせ電話応答）」「不動産（Q&A応答）」など、業種特有の課題に合わせた解決シナリオと導入効果を展示します。開催概要

名称：実践ソリューションフェア2026 東京

期間：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場：ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

株式会社IVRy 代表取締役/CEO 奥西 亮賀 コメント

多くの企業のIT基盤を長年にわたり支え続けてきた大塚商会様主催の「実践ソリューションフェア2026」に出展できることを、大変嬉しく思います。ビジネスにおいて「電話」は重要な顧客接点の一つですが、対話内容が記録されずブラックボックス化しやすいという課題も抱えています。ここをAIで可視化し、対話データを「経営資産」へと変えることは、昨今課題となっているカスハラ対策などのリスク管理を行い、従業員の「働きやすさ」を守るだけでなく、顧客理解を深めることによる「収益向上」にも直結します。

今回の出展では、電話業務の自動化による効率化、それに伴う人件費削減はもちろん、日々の対話データを解析し「次の一手」につなげるデータ活用のご提案を行い、企業の業務・経営を支援してまいります。

コーポレートページ掲載URL：https://ivry.jp/pr/yugm8lthi/

対話型音声AI SaaS「アイブリー」：https://ivry.jp/

24時間365日稼働するAIが、電話応答を自動化・標準化し、業務効率と顧客体験の質を同時に向上させます。

通話内容を自動で文字起こし・要約・分析し、FAQの自動生成や意図分類、KPIモニタリング・指標化まで対応。SalesforceなどのSFAやCRM、主要データウェアハウスとの即時連携も可能で、データ活用が難しい非構造化データを「経営資源」へと変換します。

誤情報を返さない独自技術 "ハルシネーションゼロ" により、業務自動化の信頼性も担保。オートコールと有人対応とのハイブリッド運用にも対応し、通話データを起点とした継続的な業務改善と、データドリブンな意思決定を支援します。

導入企業は、大企業から中小企業まで、規模や業種を問わず、ホリゾンタルに導入されており、現在47都道府県・98業界以上 ※・累計50,000件以上のアカウントを発行し、累計着電数7,000万件を超えています。

※：日本標準産業分類（令和5年）の中分類99業界をもとに計測、2025年12月末時点

株式会社IVRy 会社概要

企業名：株式会社IVRy（アイブリー）

代表者：代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月：2019年3月

所在地：〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号：050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/