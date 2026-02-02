国内・海外140以上の国と地域で使える、クラウドSIM搭載ポケットWi-Fi「SLG-08」新発売

Skylink Global Japan株式会社

Skylink Global Japan株式会社（本社：東京都千代田区麴町1-5-6 麴町トーセイビル10階、代表取締役：横粂勝仁）は、国内外140以上の国と地域で利用可能なクラウドSIM搭載ポケットWi-Fi「SLG-08」を新たに発売いたします。

「SLG-08」は、クラウドSIM技術を採用し、渡航先や利用環境に応じて自動で最適な通信キャリアへ接続するマルチキャリア対応モデルです。物理SIMの差し替えや複雑な設定は不要で、国内利用から海外渡航まで1台でシームレスな通信環境を提供します。

■製品特長

■製品特長

国内・海外140以上の国と地域に対応

日本国内はもちろん、アジア・欧米・中東・アフリカなど、世界140以上の国と地域で利用可能。

海外出張や旅行、長期滞在など、さまざまなシーンで安定した通信環境を提供します。

クラウドSIM搭載・マルチキャリア対応

クラウドSIM（vSIM）を搭載し、複数の通信キャリアに対応。利用エリアや電波状況に応じて、最適なキャリアへ自動接続します。

SIMの差し替えや複雑な設定は不要で、国内外を問わず安定した通信環境を提供します。

チャージして使えるプリペイド方式

月額契約や解約手続きは不要で、必要なデータ容量をチャージするだけですぐに利用可能。

使わない月の固定費が発生せず、無駄なく柔軟に利用できます。

設定不要ですぐ使える

電源を入れ、Wi-Fiを選択してパスワードを入力するだけで通信を開始。

複雑な初期設定は不要で、初めてポケットWi-Fiを利用する方でも簡単に使える設計です。

■初回ギガ付きポケットWi-Fi プラン一覧

■初回ギガ付きポケットWi-Fi プラン一覧

本製品は、ポケットWi-Fi本体と初回通信ギガをセットにした商品です。

ご利用シーンや渡航先に応じて選べる複数のプランをご用意し、購入後すぐに通信を開始できる利便性を実現しました。

■ 想定利用シーン

- 日本国内100GB/360日+本体長期間・大容量で利用したい方に最適。テレワークや日常利用、サブ回線としても安心してお使いいただけます。- 日本国内10GB/90日+中国10GB/30日+本体日本国内での利用に加え、中国への短期渡航や出張にも対応したバランス型プランです。- 中国50GB/180日+日本国内10GB/90日+本体中国での長期滞在・出張を想定したプラン。日本帰国後もそのまま国内通信が利用可能です。- アメリカ7日間無制限+日本国内10GB/90日+本体アメリカ滞在中はデータ容量を気にせず使える無制限プラン。出発前後の日本国内利用にも対応しています。

本製品は、日本国内から海外まで幅広い利用シーンを想定して設計されたポケットWi-Fiです。

利用目的や渡航先に応じて、柔軟に通信プランを選択・追加することができます。

■SLGシリーズ仕様

- 日常利用・テレワーク用途自宅の固定回線代わりや、外出先でのテレワーク、オンライン会議、動画視聴など、日本国内での安定した通信環境を必要とするシーンに最適です。長期間有効な大容量プランにより、通信量を気にせずご利用いただけます。- 海外出張・短期渡航海外出張や短期の海外旅行において、現地でSIMカードを購入したり、設定に時間をかけることなく、日本出発前から到着後までスムーズにインターネット接続が可能です。特に中国・アメリカなど、利用頻度の高い地域に対応したプランを用意しています。- eSIM・SIM差し替えに不安がある方スマートフォンでのeSIM設定や、現地SIMの差し替えに不安がある方でも、電源を入れるだけで利用できるシンプルな操作性で、安心してご利用いただけます。

Skylink Global Japan株式会社

Skylink Globalはアメリカテキサス州ダラス発祥の通信テクノロジー企業です。SaaS、PaaS、TaaS（Telecom as a service）技術を組み合わせた当社独自のクラウドコミュニケーションシステムで、世界中の誰もがいつ、どこでも自由に世界とつながれる環境を提供して参ります。

また現在当社商品を販売していただける代理店様を募集しております。ご興味のある方はどうぞお気軽にご相談ください。

■会社情報

名称：Skylink Global Japan株式会社

所在地：東京都千代田区麹町1-5-6 麴町トーセイビル10階

お問合せ：info@skylink.co.jp

友達追加でLINEからお問合せ LINE ID：@566lfcge

（平日10時～12時/13時～17時）

会社ホームページ：https://www.skylink.co.jp/

公式サイト：Skylink Global Official Store(https://shopskylink.com/)