兵庫県と、水上ドローンボートを用いた実証実験を実施
古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、兵庫県土木部が管理するダムにおいて、深浅測量向けマルチビームソナー搭載水上ドローンボート「FBUSV-1（エフバスブイワン）」による堆砂量計測の効率化および3Dマップ化を目的とした実証実験を実施しました。
実証実験の様子（青野ダム：兵庫県三田市加茂上平山1221 計測面積：約40ha）
実証実験実験日
2025年11月6日
目的
兵庫県土木部は、県内21のダムを管理し、1～2年に一度、堆砂測量を実施しています。現状はシングルビームソナーや錘を用いた測量を行い、平均断面法により堆砂量を算出しています。しかし、近年は測量作業の省力化やコスト削減、より正確な形状把握に加えて、計測方法のDX化が課題となっています。これらの課題解決を目的として、当社の水上ドローンボート「FBUSV-1」を用いた実証実験を行いました。
計測当日の速報値データ
計測内容
過去の計測測線（100ｍ間隔）に沿ってダムを横断する形で計測を行いました。今回使用したマルチビームソナーは測定範囲が広く、少ない側線数でダム全域をカバー可能であるため、より正確に堆砂形状の実態を把握できます。
従来計測方法との比較
[表: https://prtimes.jp/data/corp/89783/table/103_1_fefe4b07bc04fed315065c8ddcf15a1a.jpg?v=202602020151 ]
※シングルビームの所要時間は2024年度計測データより算出
今回の実証実験では、計測前後の準備・撤去作業においても大幅な工数削減を実現し、計測中は測線に沿って自動航行を行うことで、艇体を操船することなく正確に計測できました。
使用機器
深浅測量向けマルチビームソナー搭載水上ドローンボート「FBUSV-1」
当社で現在開発を進めている小型水上ドローンボートに、マルチビームソナーを搭載した深浅測量向けプロトタイプモデルです。本艇体は「エントリーモデル」「小型・軽量（約25kg）」をコンセプトに設計しており、従来の測量方法に代わる新技術として、国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」への登録申請を進めています。今後、ダム以外にもため池や河川、湾岸における様々な場面での活躍が期待されます。
※本製品は現在開発中であり、仕様・外観は変更となる場合があります。
特長
１.導入しやすい ― 初めてでも安心のエントリーモデル
- 最小限の知識で導入可能。現場での計測・調査負担を軽減する簡易システム
- 必要な機器・ソフトウェアが揃ったオールインワンパッケージ
- 堆砂量計測向けに機能および精度を手引き※に基づき見直すことでコストを抑えた設計
※「ダム貯水池土砂管理の手引き（案）」damtyosuichidosyakanritebikiH30.pdf(https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/dam7/pdf/damtyosuichidosyakanritebikiH30.pdf)
２.現場での使いやすさ ― 軽量・コンパクトで柔軟な運用
- 組み立て簡単、宅配便での発送も可能なコンパクト設計
- 最少人数2人で作業が可能（他手法の場合は、3～5人）
- 有人船が入れない浅瀬でもデータ収録が可能
３.安心の設計とサポート体制
- 船体・センサー・ソフトウェアまで一括設計＆専用窓口によるサポート
- CADフォーマット（DXF、TIN）での出力に対応
今後も、事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」のもと、海・陸・空の各領域において、技術革新と新たな価値創造に積極的に取り組んでまいります。
本システムに関する問い合わせ
技術研究所 ビジネスラボ（担当：足立）
TEL：0798-63-1172
関連リンク
2025年10月3日発表：「国際フロンティア産業メッセ2025」に初出展し、測量向け水上ドローン・気象観測機器などを紹介しました
https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1714&dispmid=1017(https://www.furuno.co.jp/news/general/general_category.html?itemid=1714&dispmid=1017)
FURUNO MIRAI PULSEでは、当社が展開する新規事業や最新技術、共創企業との取り組み、地域交流やイベントなど様々な情報を伝達しています。（※Pulse：脈拍・振動（急激に変化する）単発信号）
https://future-vision.furuno.co.jp/mirai-pulse/
古野電気株式会社
1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。
古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」
本社：兵庫県西宮市
設立：1951年 （昭和26年）
事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売
資本金：7,534 百万円
従業員（連結）：3,368 名
売上高（連結）：126,953 百万円
代表者：古野 幸男
上場取引所：東京証券取引所 プライム市場