VTVジャパン株式会社（本社：東京都、以下VTVジャパン）は、オンライン会議室設備として注目を集めるオンライン会議専用機「Teams Rooms・Zoom Roomsの選び」をテーマにした無料ウェビナーを、2026年2月26日（木）・27日（金）に開催いたします。

オンライン会議の浸透により、会議室からMicrosoft TeamsやZoomの会議に参加する手段として、常設型の専用機「Teams Rooms」「Zoom Rooms」を導入する企業が増えています。

一方で、「自社に適した製品がわからない」「メーカーや機種の違いがわからず、選定に迷っている」といった声も多く寄せられています。

その結果、機材を導入したものの、十分な導入効果を得られていないケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、VTVジャパンに実際に寄せられたTeams Rooms・Zoom Rooms導入に関する「よくある質問Top5」に回答するとともに、各メーカーの最新Rooms製品情報や比較時のポイントや、小・中・大の会議室規模別に最適なモデルをご紹介します。

「どの製品が自社会議室に最適なのか判断できない」「失敗しない会議室設備導入を実現したい」導入ご担当者様にとって、具体的な機種選定のイメージをつかめる内容となっております。

Teams Rooms・Zoom Roomsの導入を検討中のご担当者様はもちろん、お客様から提案の相談を受けている販売パートナー様など、Teams Rooms・Zoom Rooms関連業務に携わる方におすすめのウェビナーです。

● 本ウェビナーで学べるポイント

- 会議室規模ごとの機種選定のポイント- 会議室規模別おすすめモデル- Teams Rooms・Zoom Rooms認定メーカー各社の最新製品ラインナップと比較時のチェックポイント- Teams Rooms・Zoom Rooms導入時によくある質問Top5とその回答

● 開催概要

開催日時：2026年2月26日（木）・27日（金）

午前の部 ｜10:00～11:00 午後の部 ｜15:00～16:00

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費： 無料（事前登録制）

申込方法：専用フォームよりお申込みください。

https://www.vtv.co.jp/seminar/2602vtv/form.html

主催： VTVジャパン株式会社

ウェビナー詳細・事前登録 :https://www.vtv.co.jp/seminar/2602vtv/ウェビナーの詳細・事前登録は、こちらからVTVジャパン株式会社

VTVジャパン株式会社は、1995年の設立以来、「コミュニケーションをデザインする」を事業コンセプトに、オンライン会議専門会社としてオンライン会議環境の構築を支援してきました。

オンライン会議製品・サービスのご提案や、ハイブリッド会議に対応する会議室の構築・リプレイスにむけたソリューションを提供しています。

また、VTVジャパンでは、定期的にウェビナーやセミナーを開催し、オンライン会議に関する最新情報や活用ノウハウの発信にも取り組んでいます。



▼ 過去開催ウェビナー一覧 ▼

https://www.vtv.co.jp/seminar/webinar.html

＜このリリースのPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d130746-5-435506f9001d064ee16d7ffbf61f4d15.pdf