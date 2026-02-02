SHIFT AI for Biz、2026年の最新AI活用を網羅したChatGPT 5.2完全対応の【シン・ChatGPTコース】2月2日より公開

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大、以下当社）は、法人向けリスキリング支援プラットフォーム「SHIFT AI for Biz」において提供中の「ChatGPT超実践コース」を大幅にアップデートし、2026年2月2日より最新コンテンツの提供を開始します。今回のアップデートでは、最新鋭モデル「ChatGPT 5.2」の特性を活かした「アプリ連携」に加え、進化を遂げた動画生成AI「Sora 2」、画像生成「Image 1.5」、高度なコーディング支援「CodeX」など、最先端の機能を実業務に落とし込むための実践動画を新たに追加しました。





背景・概要

2026年に入り、生成AI技術は単なるテキスト生成の域を超え、マルチモーダル化と高度な推論能力を併せ持つ「ChatGPT 5.2」の登場により、新たなフェーズへと突入しました。また、映画クオリティの映像を生成する「Sora 2」や、エンジニアレベルの構築を可能にする「CodeX」など、各分野で破壊的な進化が続いています。

こうした劇的な環境変化を受け、当社では企業の競争力を直結させるべく、「ChatGPT超実践コース」の内容を全面刷新いたしました。本アップデートでは、個別のツール活用に留まらず、複数のAIを組み合わせて「業務フローそのものを再構築する」スキル習得に主眼を置いています。受講者は、最新AIのポテンシャルを最大限に引き出し、自社のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させる即戦力スキルを最短距離で習得することが可能です。

今回のアップデートでは、特に要望の多かった「外部アプリ連携による自動ワークフロー構築」や「Sora 2を用いたクリエイティブ制作」など、5つの最新テーマに関する解説動画を新たに追加しております。

本講座の主な特徴

最新モデル「ChatGPT 5.2」に完全対応したプロンプトエンジニアリング

高度な推論能力を持つ最新モデルを使いこなし、複雑な経営判断支援や、文脈を汲み取った高精度なアウトプットを引き出す手法を学びます。

Sora 2 × Image 1.5による次世代ビジュアル制作

プロレベルの動画生成を可能にする「Sora 2」と、細部までコントロール可能な「Image 1.5」を組み合わせ、広告クリエイティブや社内教育動画を内製化するフローを解説。

「CodeX」による非エンジニアのためのシステム開発

プログラミング知識が乏しくても、CodeXを活用して社内専用ツールや自動化スクリプトを構築・デバッグする実践スキルを習得します。

エコシステムを構築する「アプリ連携」の実践

SlackやNotion、Google Workspace等とChatGPTをシームレスに連携させ、情報の要約・蓄積・通知を全自動化するノウハウを提供します。

想定受講者

提供形態

- 最新のAI技術をいち早く実業務に取り入れ、生産性を劇的に向上させたいビジネスパーソン- AIを活用した新規事業開発やマーケティングの効率化を目指すリーダー層- 全社的なAI活用リテラシーの向上と、コスト削減をミッションとするDX担当者

当社のeラーニングプラットフォーム上でオンライン受講が可能です。

受講者は自分のペースで学習を進められます。

お申込み方法

ただいま、生成AI活用推進のための無料相談会を開催しております。

以下のリンクよりご予約ください。

ご予約はこちら :https://meetings.hubspot.com/kiida/shiftai-sales

その他ご不明点がございましたら、下記メールアドレスにお問い合わせください。

info@shift-ai.co.jp





【SHIFT AI for Bizとは】

本サービスは、AI活用の法人向けリスキリング支援プラットフォームです。生成AIを活用し、業務の改善や新規事業開発などを行いたい全ての企業様に向け、これまでの支援経験を活かしつつ、企業のAI活用を促進し、DX推進を強力に支援します。

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180