燈（あかり）株式会社、新企業ブランドCM「日本の誇りを、世界の燈へ。」篇を公開

東京大学発AIスタートアップである燈株式会社（読み：あかり 本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：野呂 侑希、以下「燈」）は、当社として初めての制作となる新企業ブランドCM「日本の誇りを、世界の燈へ」篇を2026年2月2日（月）より放映します。

燈は『日本を照らす燈となる』を使命に掲げ、2021年2月に創業した東京大学発のAIスタートアップです。最先端のテクノロジーを駆使しながら、建設、製造、物流、さらには卸売・小売業界など広範な産業領域へと支援の幅を拡大し、各業界における企業の競争力強化と、国内の産業基盤の刷新に取り組んでいます。

2026年2月1日に創業5周年を迎え、燈は「国内の産業基盤のアップデート」に加え、「グローバル市場での競争優位性の確立」を目指す新たなステージに入ります。この節目に、燈が目指す産業の未来像と、現場に寄り添い続ける不変の決意を伝えるべく、本CMを制作しました。

新CMについて

今回のCM「日本の誇りを、世界の燈へ。」篇は、日本が誇る「ものづくりの力」と、燈が持つAIを始めとした「最先端テクノロジー」の融合をテーマに制作されました。

燈が最も大切にする「現場に足を運び、現実に即した解決策を導く」という姿勢を軸に、実際に研究・開発の最前線で活用されている最先端AIやロボティクスの描写を重ねることで、次世代の産業像をより具体的に想起させる構成としています。

また、CM後半に登場する「ユニコーンのその先へ。」「日本の誇りを、世界の燈へ。」というメッセージは、創業からの成長を経て、さらなる挑戦を続ける燈の決意を込めています。

CM概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83531/table/57_1_22b1520b7060a8820910b827177e6f42.jpg?v=202602020351 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=45EgdOsFM04 ]■ 燈株式会社について

燈株式会社は、「日本を照らす燈となる」という使命を掲げ、AIをはじめとした最先端テクノロジーで社会課題を解決する、東京大学発AIスタートアップです。建設業、製造業、物流業、卸売・小売業など、日本の基幹産業における生産性向上や「匠の技」と呼ばれる技術力の継承といった課題の解決へ向けて、独自のAI技術を駆使したソリューションを提供しています。

■ 会社概要

会社名：燈株式会社（Akari Inc.）

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ21階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 野呂侑希

設立：2021年2月

ホームページ：https://akariinc.co.jp/




