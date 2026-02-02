1on1の質向上を支援する「AIセルフ・コーチング研修」を企業向けに提供開始

合同会社Coaching４U

合同会社Coaching4U（本社：東京都、代表：渡邊 佑）は、これまで数万名・数百社に提供してきたセルフ・コーチング研修の知見を基に、AIを活用した企業向けの新研修「AIセルフ・コーチング研修」の提供を開始しました。

本研修は、多くの企業で導入が進む1on1ミーティングの形骸化・業務報告化・忖度の発生といった課題に対し、「人の主体性（セルフ・コーチング力）」を育むことを軸に、AIを“思考を深めるパートナー”として活用する実践型プログラムです。

背景｜1on1は定着したが、「自律的人材」は育っているのか

近年、多くの企業で1on1ミーティングが制度として定着しています。

一方で現場では、

・本音が出にくく、忖度の場になっている

・上司のスキルに依存し、内容にばらつきがある

・業務報告や進捗確認で終わってしまう

といった課題も顕在化しています。

こうした状況の中、AIを活用した1on1支援サービスが広がってきつつありますが、本人の主体性や内省力が不十分なままでは、AIを内省や自己成長のツールとして十分活用しきれないのが現実です。

書籍での反響と研修実績を背景に、企業向けに体系化

合同会社Coaching4Uはこれまで、企業向けコンサルティング、コーチング研修やセルフ・コーチング研修を中心に数万名・数百社の人材育成・組織開発を支援してきました。

また、代表・渡邊 佑は、AIセルフ・コーチングをテーマにした以下2冊の書籍を出版しています。

『対話するほど成長する AIセルフ・コーチング』（三笠書房／2025年10月29日発売）

※発売後の反響を受け、重版

『ChatGPT はじめてのAIセルフ・コーチング』（スタンダーズ／2025年12月17日発売）

書籍や研修を通じて寄せられた

「この考え方を、企業の1on1や人材育成に本格的に活かしたい」

という声を受け、今回、企業向け研修として体系化した形で提供を開始しました。

AIセルフ・コーチング研修の特徴

（１） 主体性（セルフ・コーチング力）を育てる設計

AIに答えを求めるのではなく、自分で考え、振り返り、行動を選ぶ力を育むことを重視しています。

（２）マインド（脳と心）の仕組み理解から始める

なぜ人は「変わりたいと思っても変われないのか」、なぜ「問い」が思考と行動を変えるのかといったマインドの仕組みを理解した上でAIを活用します。

（３）AIを“思考の相棒”として活用

受講者一人ひとりが自分専用のオリジナルAIコーチを設計し、1on1前後の思考整理・振り返り・行動設計に活用します。

（４）1on1と日常業務への定着

研修で終わらせず、実際の1on1や業務に落とし込むことで、自律的に考え、行動する状態の定着を支援します。

研修構成（標準モデル：3日程）

●1日目｜導入・理論

AI時代に求められる自律性／マインド（脳と心）の仕組み理解

●2日目｜実践

オリジナルAIコーチの作成とAIセルフ・コーチング実践

●3日目｜定着・成果共有

実践成果の共有、1on1・日常業務への落とし込み

※企業の課題や目的に応じて、日程・内容のカスタマイズも可能です。

代表コメント

これまで多くの企業でコンサルティングやセルフ・コーチングなどの研修を提供する中で、

「主体性がなければ、どんな制度やツールも形骸化する」

という場面を数多く見てきました。

AIは非常に便利な存在ですが、使い方次第では人の思考力を弱めてしまうこともあります。

本研修では、主体性を育み、その質を高める手段としてAIを活用するという考え方を、企業の現場で実装することを目指しています。

（合同会社Coaching4U 代表 渡邊 佑）

サービス詳細

▶ AIセルフ・コーチング研修 特設ページ

https://coaching4-u.com/ai-self-coaching

【会社概要】

会社名：合同会社Coaching4U

代表者：渡邊 佑

事業内容：

・コーチング／組織開発支援

・AIセルフ・コーチング研修

・心的資本経営(R)︎コンサルティング

本件に関するお問い合わせ先

合同会社Coaching4U

お問い合わせ：【yu-watanabe@coaching4-u.com】