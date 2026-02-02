【今なら台本作成無料】CPA特化の動画制作サービス｜1本1万円～

【サービス展開の背景とキャンペーン告知】

セスグモ株式会社

セスグモ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：代表取締役：丹野 博貴）は、広告運用の知見を活かした「CPA（獲得単価）特化型」の動画クリエイティブ制作サービスを展開中です。

一般的な制作会社とは異なり、広告代理店である弊社が「運用の数字」に責任を持って制作することで、多くの企業様からご好評をいただいております。 この度より多くの企業様に「動画PDCAのスピード」を体感していただくため、2026年3月31日までの期間限定で、通常有料の「動画台本作成費」を完全無料とする特別キャンペーンを実施いたします。

【なぜ広告代理店が「1本1万円」で動画を作るのか？】

動画広告が主流となった現在、多くのマーケティング担当者が以下のような「制作と運用の分断」に悩んでいます。

- 制作会社の動画： クオリティは高いが、コストが高く（数万円～数十万円）、納期も遅い。「売れるロジック」より「映像美」が優先されがち。- 弊社の動画（本サービス）： 広告代理店が運営するため、過去の膨大な運用データに基づいた「CPAを下げるための構成」を熟知。1本1万円からという低価格で、高速でPDCAを回すことが可能。

私たちは「1本の高額な動画」に予算を集中させるのではなく、「低価格で様々な訴求パターンを試し、データに基づいて『確実に成果が出る動画』を見つけ出す」ためのクリエイティブを提供します。

【ユーザーボイス】

導入いただいたクライアントからこんなお声を頂きました！

【サービスの3つの強み】

1. 広告代理店だからできる「CPAへのコミット」

私たちは単なる動画編集者ではありません。日々、広告予算を預かり運用しているマーケターチームが制作を監修します。「冒頭3秒でどう惹きつけるか」「CV（コンバージョン）に近い訴求は何か」など、過去の勝てるデータ（勝ちパターン）に基づき、感覚ではないロジックで制作します。

2. 圧倒的なコストパフォーマンス「1本1万円～」

成果を出すために最も重要なのは「検証回数（PDCA）」です。 無駄な装飾を削ぎ落とし、ユーザーの行動喚起に必要な要素だけにリソースを集中させることで、業界最安級の1本1万円～を実現しました。 これにより、「動画は高いから作り直せない」というボトルネックを解消します。

3. 「丸投げ」でも安心の構成力

「素材はあるが、どう構成すればいいかわからない」「リソースが足りない」という企業様もご安心ください。広告運用のプロが、商品・サービスの強みを言語化し、売れる動画へと昇華させます。

【作成実績紹介】

■バイト系SNS動画

作成実績１. :https://drive.google.com/file/d/1RAV8OUKMzlddUN6RE1CImE9DunVSF8FR/view

作成実績２. :https://drive.google.com/file/u/0/d/1BARPKuDOg1k3AJcsawEO5-ETPfCZEX91/view

■広告代理店縦長動画

作成実績３. :https://drive.google.com/file/d/1R638pXCe3nnUifUNxcnwft2G0HsBMP8K/view

【キャンペーン概要】

現在、本サービスではさらなる事例拡大に向けた強化期間（テストローンチ的施策）として、2026年3月末まで以下の特典を提供しております。

- 対象期間： 2026年2月1日～2026年3月31日- 対象者： 期間中にお問い合わせ・お申し込みいただいた企業様- 特典内容： 通常、制作費とは別途発生する「動画台本（構成案）作成費」を無料にて承ります。 お客様は「素材」と「訴求したいポイント」をご共有いただくだけで、効果的な動画広告を制作可能です。

※4月以降は通常料金体系へ移行予定です。ぜひこの機会にお試しください。

【こんな企業様に最適です】

【お問い合わせ先】

- 事業展開に力を入れているが、CPA高騰に悩んでいる。- 動画制作会社に依頼しているが、コストが見合わない。- 社内に動画編集リソースがなく、PDCAが回っていない。- 過去に動画広告を実施したが、成果が出ずに撤退したことがある。

サービスの詳細、お見積り依頼は以下よりお待ちしております。

【会社名】

セスグモ株式会社

動画広告の伸びしろを知りたい方はこちら :https://forms.gle/9n9om1mSt9rZBvgD9

【セスグモ株式会社について】

セスグモ株式会社は、「中小企業の明日を輝かせる」をミッションに掲げるデジタルマーケティング企業です。

SNS広告（Instagram、TikTok、Facebook、LINE）やリスティング広告（Google、Yahoo!）の運用代行を主軸に、これまでに300社以上の集客・売上拡大を支援してまいりました。

クライアントの業種は、広告代理店業界・美容業界（エステサロン）など多岐にわたります。

クリエイティブ制作からLPO（ランディングページ最適化）までを一気通貫で手がけ、クライアントの利益にコミットする姿勢を強みとしています。

【会社概要】

会社名：セスグモ株式会社（Cessgumo, Inc.）

代表取締役：丹野 博貴

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門1-6-6 芝大門ヤマトビル4F

設立：2017年4月1日

事業内容：デジタルマーケティング事業 / ブランドグロース事業 / 人材ソリューション事業

URL：https://cessgumo.co.jp/