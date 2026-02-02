プロ農家も絶賛！マンガでわかる「家庭菜園フクダ流」刊行しました

プロの農家から大好評！

株式会社日本農業新聞

日本農業新聞（東京都台東区秋葉原2-３）が2月2日に発売した書籍「マンガでわかるフクダ流家庭菜園」は、本紙に約14年にわたって連載中の人気コンテンツを1冊の本にまとめたものです。

家庭菜園研究家で、人気農チューバ―でもある福田俊さんが考案した「フクダ流家庭菜園」は、限られた面積で多品目を栽培する混植連続栽培が最大の特徴で、狭い面積でたくさんの品目を栽培するオリジナルのアイデアは、プロの農家からも絶賛されています。こうしたアイデアを、イラストーレーター・川野郁代さんの漫画で分かりやすく解説。家庭菜園に取り組む皆さんの「どうやったらもっとうまく野菜が作れるのかな」「次は何を作ろうかな」といった日々のお悩みへのヒントが詰まった1冊です。プロ農家から絶大な人気を誇る家庭菜園術をぜひ参考にしてみてください。

１.約30品目 月ごとに作業を紹介

品目別ではなく、月ごとに作業を紹介しているので、いつから始めても対応できるように構成。（関東南部での栽培基準となっています。作業はお住いの地域にあわせてください）

２.マンガで楽しく学べる

人気イラストレーター、川野郁代さん書き下ろし。作り方は全部マンガでわかりやすく解説してあり、楽しく学べます。

３.YouTube「動くフクダ流」にリンク

農作業のポイントについては、ＱＲコードから福田先生自ら解説する動画に簡単にアクセスできます。詳しく知りたい方は、動画でも学べます。

４.筆者は人気農チューバ―

筆者の福田俊さんは、テレビにも取り上げられた人気農チューバ―です。人気コンテンツはアクセス数180万ビュー超！。海外からのフォロワーも多い注目の農チューバ―です。

茶者紹介：福田俊（ふくだ・とし）

家庭菜園研究家、ブルーベリー研究家。1947年東京都生まれ。東京農工大学農学部農学科園芸学研究室卒。元東京農業大学グリーンアカデミー専科野菜講師。種苗会社の広報担当として勤務した後、58歳で早期退職後、家庭菜園の研究を本格的に始める。著書に『プロが教える 有機・無農薬おいしい野菜づくり（西東社）』、『ブルーベリー栽培の手引き～特性・管理・作業（創森社）』など。

2月2日刊行の「マンガでわかる 家庭菜園フクダ流」の表紙イメージ中面のイメージ（2月）

書名：マンガでわかる家庭菜園フクダ流

出版：日本農業新聞

筆者：福田俊（本文）、川野郁代（イラスト）

価格：1650円（税込み）

体裁：AB判全カラー96ページ

ISBN：978-４-910318-19-６

問い合わせ：日本農業新聞企画統括部：（刊行物担当）

電話：03‐6281-5803

FAX：03-6281-5497

メールアドレス：suishin@agrinews.co.jp

↑「家庭菜園フクダ流」の詳細およびご注文はこちらから