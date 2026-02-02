木本硝子から新商品「二ュアージュ」が登場。先日パリで先行お披露目を行い、日本国内では2月4日から開催の「ててて商談会 2026.2」へ出展し発表

木本硝子株式会社

硝子食器専門問屋・ファブレスメーカーである木本硝子株式会社（東京都台東区、代表：木本誠一）は、この度、KIMOTO GLASS TOKYOとしての新商品「NUAGE／ニュアージュ」をリリースいたしましたことをお知らせします。同商品は、1月15日～19日まで行われたフランス国際見本市「MAISON & OBJET PARIS 2026(メゾン・エ・オブジェ)」の江戸東京きらりプロジェクト(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/01/2026010913)ブースへの出展時に初めてお披露目を行い、国内では2月4日（水）～6日（金）に渋谷ストリームで開催される「ててて商談会 2026.2」へ出展し、発表させていただきます。両展示会での発表を新たなスタートとし、2月中旬より正式に取扱を開始いたします。

新商品「NUAGE／ニュアージュ」江戸東京の伝統ある製品を国内外へ発信

東京都は、江戸東京の伝統ある技や老舗の産品等を新たな視点で磨きをかけ、東京を代表するブランドとしてその価値と魅力を国内外に伝えるため、「江戸東京きらりプロジェクト」を実施していますが、当社は事業者としてこのプロジェクトに参画しております。

「江戸東京きらりプロジェクト」は、令和3年8月に、小池都知事とパリ市イダルゴ市長により発出された共同宣言に基づき、両都市の連携事業として始まりました。具体的には、パリ市立のデザイン産業インキュベーション施設「Bureau du Design, de la Mode et des Metiers d'Art（以下、略称のBDMMAと呼ぶ）」と新商品の共同制作ができるコラボレーションプログラムが用意されており、このプログラムを通じてこの度の「ニュアージュ」が誕生いたしました。

ニュアージュを生み出した制作現場デザイナーのFlorent Coirierと代表の木本、制作現場にて

BDMMAには、毎年厳しいセレクションをクリアしたプロのデザイナーが30～40名所属しています。そのうちの一人であるデザイナーのFlorent Coirier（Inxtagramアカウント @florentcoirier）氏とタッグを組み、ニュアージュを生み出しました。

抹茶のためのグラスという特別感

今回、フランスの見本市「メゾン・エ・オブジェ」へ出品した新商品は「NUAGE／ニュアージュ」という抹茶のためのグラスです。水・霧・石から着想を得た、スムース・フロスト・テクスチャーという異なる3種類の加工仕上げで、自然の要素と季節の移ろいを表現いたしました。グラス「ニュアージュ」は手に自然に馴染むフォルムで、感覚に訴える現代的な茶事を表現。 余計な装飾をそぎ落としたミニマルで端正な佇まいは、茶の所作に寄り添い、茶畑で迎える清々しい朝の静けさを想起させます。

抹茶のために作られた「ニュアージュ」ニュアージュ「スムース」ニュアージュ「テクスチャー」ニュアージュ「フロスト」

KIMOTO GLASS TOKYOはこれまで酒グラスにフォーカスして様々なグラスを生み出してきましたが、今回は当社の志向をより広げるチャレンジとして、お茶のためのグラスを開発いたしました。近年、抹茶は特に海外で高い人気を集め注目される食材の一つになっています。国内外においてグラスを選択し食事とともに愛でる楽しみを広げようと、このニュアージュを多くの方にお届けしたいと考えております。

フランス見本市での様子フランス見本市での当社ブースの様子

日本で初のお披露目となるのは「ててて商談会」

この商談会は、「作り手」「伝え手」が集い対話を重ねる場として企画されたもので、例年同様今年も東京・渋谷（渋谷ストリーム）にて開催されます。

「ててて商談会 2026.2」／TE TE TE Traders Expo 2026.2

生活用品をはじめ食や服飾、家具など、さまざまな分野の作り手87組が全国各地から出展します。「まじわる、つくる、ひらく、ててて。」をテーマに、単なる商品探しの場ではなく多様性ある視点を持った出会いのある場を目指し開催されます。バイヤー、コーディネーター、建築家、デザイナー、スタイリスト、メディア運営者など、さまざまな伝え手・作り手のみなさまのご来場をお待ちしています。

作り手と伝え手が対話する様子会場内の様子ててて商談会2026.2 :https://tetete-show.jp

開催概要

名 称：ててて商談会2026.2／TE TE TE Traders Expo 2026.2

会 期：2026年2月4日（水）～2月6日（金）

時 間：10:00 - 18:00（最終日のみ16:00までで終了時刻30分前に入場〆切）

場 所：渋谷ストリームホール（https://stream-hall.jp/）

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目２１－３

ブース：KIMOTO GLASS TOKYO出展ブース『No.S2-A31』

入場対象：ショップバイヤー、メディア関係者、フードスタイリスト、インテリアコーディネーター、地域性や背景の見えるレストランやホテルを手掛けたい方、設計関係者、デザイナー、スタイリスト、ライター、メディア運営者、ものづくりの支援活動を行う行政機関やNPOはじめ、モノと暮らしを繋ぐ仕事をされている方々

【ててて公式SNS】

https://www.facebook.com/teteteconsortium

https://www.instagram.com/tetete_consortium/

https://x.com/tetete_jp

《ご注意事項》

・入場には必ず事前登録が必要となります。お持ちでない方は申し込みフォームより入力ください。

・同行者の方も含め、来場者の方全員の事前登録が必要になります

・登録完了後、自動返信メールが送付されます。こちらを来場時に受付にてご提示ください

・ご入場の際は、名刺2枚をご準備ください。

・「伝え手」を対象とした商談会のため、一般の方のご入場はご遠慮願います。

・INVITATIONをお持ちの方でも「事前登録」が必要です

入場事前登録フォーム :https://form.run/@tetete202602preregistration“ててて商談会2026.2”出展者一覧

四十沢木材工芸・麻布 香雅堂・h collection｜廣島晴弥・AS A BIRD・ADAPTO・at dusk・APROZ.・icci KAWARA PRODUCTS・ISSHINDO PRODUCTS・IWASAWA GLASS・うなぎの寝床・WOVE MELT・江の浦海苔本舗・EMPIRE・越前瓦器・大寺幸八郎商店・kapoc・kitt・KIMOTO GLASS TOKYO・QQ実験所・CUMO・クラフト工房ＬａＭａｎｏ・96【KURO】・ke-shiki・けもの舎・koto・SASAWASHI・SAVA!STORE・saredo -されど-・しかく家具製作所・庄左ェ門窯・SHIRASAGI・SHIRATORI・SHINTO TOWEL・simple wood product・SUIITEA 台湾紅茶専門店・SUZU GROUP・snou・sufuto・駿河レモン堂・石鹸屋りーふ・soya・空飛ぶ羊・TAIKO・大成紙器製作所・玉井商店・谷口製土所・chabanomi・ciin・つくし文具店・筒井時正玩具花火製造所・露木木工所・Design lace yuki・tesio・10Good・TOYOU YAKUZEN CHA・TRUNK DESIGN・nitorito・nouply・8182・hico・hickory03travelers・HIMARAYA LION・hirali Oo・hilltopherbs・purr・/fan/fun・FEDECA Somae・FRANCESCA AMAM LABEL・BLUE LABEL MATCH・MAL・moily・motone・三宅商店カフェ工房・柳瀬良三製紙所・山形よしだ桐箱店・山下商店甑島本店・YAMAZUTO・やまだい農園・ヤマチク・yuki onizuka・4w1h・LA COET・LAND & B.C.・RetRe／尾山製材・Robert Hsu Textile・和ろうそく大與

■会社概要

会社名：木本硝子株式会社

代表者：木本 誠一

所在地：〒111-0056 東京都台東区小島2-18-17

電 話：03-3851-9668 FAX：03-3861-4712

設 立：昭和6年創設 昭和34年株式会社に組織変更

営業品目：硝子食器

［HP］https://kimotoglass.tokyo/

［Instagram］https://www.instagram.com/kimoto_glass_tokyo/