株式会社KONOSU CITY FOOTBALL CLUB

現役選手 鬼丸一真氏 アカデミーヘッドコーチ就任のお知らせ

SAITAMA KNØS UNITED（本拠地：埼玉県）は、2026年2月付で、当クラブ所属の現役選手である鬼丸一真（おにまる かずま）選手が、アカデミーヘッドコーチに就任することをお知らせいたします。

鬼丸選手は今後、トップチームの選手としてピッチに立ち続ける傍ら、アカデミー（育成部門）の責任者として、次世代のタレント育成を指揮します。現役プロ選手の視点を直接育成現場に還元することで、より実践的かつハイレベルな指導体制の構築を目指します。

■ 鬼丸一真氏 プロフィール

【ポジション】MF

【生年月日】1999年8月7日

【身長/体重】167cm / 61kg

【経歴】報徳学園高校 - 関西外語大学 - ジョイフル本田つくばFC - つくばFCネクスト - 境トリニタス - šnk frankopan galdobo

・ コメント：

「現役選手としてプレーを続けながら、アカデミーヘッドコーチという大役を任せていただくことになりました。

選手として目の前の勝利を追求する姿を背中で見せつつ、指導者として子供たちにその熱量を直接伝えていけることに、大きなやりがいを感じています。自分自身がピッチで体感している『今の空気』をアカデミーに共有し、より上のレベルで戦える選手を輩出していきます。二つの役割を全うし、クラブの未来のために全力を尽くします。」

■ 就任の背景と目的

1. 現役メソッドの還元： 現代の競技シーンで戦う現役選手ならではの技術・戦術判断を即座に育成現場へ反映。

2. キャリアモデルの提示： 選手と指導者を高い次元で両立する姿を見せることで、アカデミー生のロールモデルを確立。

3. クラブアイデンティティの継承： クラブを象徴する選手が育成に関わることで、一貫した哲学を組織全体に浸透させる。