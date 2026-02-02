フォレストグループ「ホテルサンルート栃木」の1階に＼ヤマザキYショップがグランドオープン！／

株式会社フォレスト

株式会社フォレスト(本社：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 代表取締役 石田浩二)は、グループ会社であるホテルサンルート栃木において、2026年2月1日に『ヤマザキYショップ』がグランドオープンいたしました。

ホテルサンルート栃木1階『ヤマザキYショップ』グランドオープン式典 テープカット

■事業背景

市内中心部に位置する本施設は、大通りに面しているものの、ホテル周辺にはコンビニエンスストアがなく(最寄りの店舗まで徒歩7～8分)、飲食店も早い時間に閉店する状況でした。コロナ以降、お客様は部屋にこもる傾向が強まり、事前に飲食物を持参されるケースが多く見受けられました。そこで、ホテル内にコンビニを設置することで、お客様の利便性がさらに向上することが期待され、また最近ではスポーツ団体の宿泊が増加したことが、ご要望や必要性を感じる大きな要因となり、この度の店舗導入に至りました。

■ブランドの地域密着力

地元の住民や観光客、宿泊者のニーズに応えることを最優先とし、近隣のコンビニエンスストアや栃木市内で視野を広げた結果、お客様に独自性を提供できるのが、『ヤマザキブランド』であると確信しました。ヤマザキというブランドの安心感を持って、近隣の企業、市役所、学校関係などでもご利用いただき、地域に密着した店舗や商品の提供ができると信じております。

■店舗の利便性

本店舗では、山崎製パンが提供する多様なパンやスイーツ、サンドイッチ、おにぎり、お弁当、麺類、サラダなどの新鮮な製品に加え、ドリンク、たばこ、アルコール、アイスクリーム、お菓子、雑貨日用品、文具類なども取り揃えております。また、栃木の特産品である銘菓もご用意しておりますので、忙しいビジネスパーソンや旅行のお土産としてもご利用いただけます。お買い物の際は、セルフレジやキャッシュレス決済に対応しており、購入した商品をイートインスペースでお楽しみいただくことも可能です。さらにヤマザキショップオリジナル商品の予約も承っておりますので、店頭またはヤマザキショップネットオーダーからご注文ください。営業時間は早朝5時から深夜1時まで。

大きな窓が気持ちいいイートインスペースセルフレジ：現金、キャッシュレス決済に対応ホテルサンルート栃木

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

※ホテルサンルート栃木は関東圏を中心に21施設の宿泊施設を運営する株式会社フォレスト(所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 代表取締役 石田浩二)のグループ施設です

【店舗情報】

所在地：〒328-0015 栃木県栃木市万町16-1 Tel. 0282-24-5858

営業時間：5:00～25:00

面積：70.75平方メートル

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォレスト

企画部／林

TEL:0465-43-7262 FAX:0465-43-7261

Email：info@its-forest.jp

HP：www.its-forest.jp

【ご参考】

株式会社フォレストについて

名称 株式会社フォレスト

所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀207番地

代表者 石田 浩二

設立年月日 1999年(平成11年)1月20日

資本金 50,000,000円

従業員数 337名(グループ全体 554名) ※2026年1月現在

主な事業内容 旅館経営・宿泊施設運営業務委託・レストラン・旅行業・旅館経営コンサルティング

株式会社フォレストの基本理念

常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供

個性豊かな多くの施設を運営するフォレスト。多様な施設があるからこそ、基本の気持ちは創業当初から変わりません。「お客様の立場に立つ」ことはサービスの基本。どの業態の宿泊施設であっても「安全」と「快適」は不可欠。創業70年超のフォレストは、今までもこれからも皆様に『常にお客様の立場に立った「安全で快適な宿泊」のご提供』をお約束いたします。

更なるお客様満足度向上のために

皆様の旅をトータルプロデュース

株式会社フォレストは宿泊業だけではなく平成22年に旅行業の許可・登録を取得しました。旅行企画と宿泊を一社で一括して行うことで、魅力あふれるツアーをリーズナブルなお値段にてご提供することが可能となり、皆様に大変ご好評をいただいております。また平成25年に学校給食を手掛ける株式会社富士フードサービス、平成26年に魚類卸売業の株式会社魚浦商店、平成27年にホテルサンルート栃木を運営する株式会社フォレストフォーシーズン、平成29年にこころをなでる静寂 みやこを運営する株式会社ニューみやこ、令和4年にゆ湯の宿 白山菖蒲亭を運営する有限会社白山菖蒲亭の株式を取得、令和6年11月にフォレストリゾート初のフォレストグランピングリゾート稜「ITU」(栃木県那須郡那須町)、令和7年12月にBali＆Resortホテル Sayaの風(三重県鳥羽市安楽島町)の運営を開始し、食事提供部門と宿泊部門のさらなる強化も進めております。「宿泊」「飲食」「旅行企画」の各事業が伴うことで、観光旅行~ビジネス宿泊～教育旅行等すべてを網羅し、皆様の旅をトータルプロデュースさせていただく所存です。

フォレストは宿泊施設のM&A・経営受託による運営も得意としており、B to Cのカスタマーサービスだけでなく、B to Bにおいても、お客様のご意向に沿った運営はもちろん、更なるご提案を通じてお客様の満足度向上に邁進して参ります。