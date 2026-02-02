「大田区の魅力をポップコーンで伝えよう」中学生が開発したポップコーンを羽田エアポートガーデンで販売

住友不動産商業マネジメント株式会社

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本直人）が運営する、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」（東京都大田区）では、2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、大田区立御園中学校の生徒が商品開発に携わったポップコーンの販売を実施いたします。

本取り組みは、「おおたの未来プロジェクト推進校」に選ばれている大田区立御園中学校の生徒が、地域の魅力をテーマに商品づくりから販売までを体験する、実践的な学びの一環として行われるものです。生徒たちは「大田区の魅力をどのように伝えるか」を考えながら、商品企画に取り組みました。

本プロジェクトは、催事事業や文教事業を手がける「株式会社幕明(https://www.makuake.world/)」の企画・プロデュースのもと進められました。商品化にあたっては、大田区雪が谷大塚の店舗『キャラメルポップコーンカンパニー(https://crisppoint.net/)』を運営する「株式会社クリスプポイント」の協力を得ながら、生徒自身のアイデアをもとに商品開発が行われました。また、羽田エアポートガーデンの担当者が授業に出向き、施設の特性や来場者の傾向を紹介するとともに、実際の販売を想定した販売促進の考え方についてアドバイスを行うなど、実践的な学びをサポートしました。

羽田エアポートガーデンは、羽田空港という国際的な交通拠点に位置しながらも、地域の皆さまと身近につながる施設でありたいと考えています。本プロジェクトでは、来場者との交流を通じて、その想いや工夫が自然と伝わる場になることを期待しています。

今後も羽田エアポートガーデンでは、地域に根ざした取り組みを通じて、子どもたちの学びや成長を応援するとともに、大田区ならではの魅力を発信する場づくりに取り組んでまいります。

｜イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/62100/table/431_1_75ce557f6bc73409f5f224541b02e568.jpg?v=202602020151 ]

おおたの未来づくりとは

大田区教育委員会では、各学校でこどもたちの「創造的な資質・能力」を育む教育を推進し、「未来を拓き地域を支える人材」を育成することを目指しています。

そのために、「おおたの未来づくり」を通じて、こどもたちが主体的に身近な地域の様々な課題に向き合い、他者と協働し、解決していく学習を展開します。

https://ota-mirai.city.ota.tokyo.jp/

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、全1,691室のエアポートホテル、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルからなる、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

所在地：東京都大田区羽田空港2-7-1

開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社

駐車場：約440台

アクセス：京浜急行・東京モノレール「羽田空港第3ターミナル」駅 徒歩1分

通常営業時間：

物販／軽飲食／サービス 10:00～20:00 （一部店舗は21:00まで営業）

飲食 11:00～22:00（一部店舗は7:00から営業）

※営業時間が変更になる場合があります。



