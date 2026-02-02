大河ドラマ「光る君へ」時代考証を担当した倉本一宏の最新刊『続 平安貴族列伝』が好評発売中

株式会社日本ビジネスプレス

メジャーリーガー・鈴木誠也、サッカー日本代表・遠藤航らアスリートから作家まで、注目の著者の「ほかでは聞けない」深堀りコンテンツを毎週配信するSYNCHRONOUS（シンクロナス/株式会社日本ビジネスプレスが運営）では、歴史学者、倉本一宏氏の新刊「続 平安貴族列伝（ぞく へいあんきぞくれつでん）」を刊行いたしました。

『続 平安貴族列伝』

著者：倉本一宏

（歴史学者／著書「紫式部と藤原道長」他）

ISBN：978-4847076190

定価：1870円（税込）

発行：日本ビジネスプレス 発売：ワニブックス

「平凡」こそが素晴らしい

正史に残された知られざる平安貴族の人生

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝（こうそつでん）」。藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで印象深い人々を厳選。現代語訳や系図を示し、経歴や時代背景を含めて、わかりやすく解説。決して出世だけにとらわれなかった、平安貴族たちのリアルな姿とともに、千年の時を経ても変わらない人間の本質を描き出す。

直木賞作家・澤田瞳子も絶賛！

「いま彼らに出会えば、きっと友達になれる。そう感じてしまうほど、

平凡で必死に生きた貴族たちの愛おしき生き様。」

目次＆内容抜粋

【藤原長良】出世を抜かれても恨まない、藤原北家を救った稀有な人格

【藤原春津】出世を期待されながら欲がなかった藤原式家の官人

【小野篁】遣唐使乗船拒否…さまざまな伝説が残る男の真実

【在原業平】決して不遇ではなかった「恋の王者」の意外な実像

【坂上当道】軍事貴族として活躍した坂上田村麻呂の子孫

【大江音人】学者や歌人を輩出した大江氏の主流となった官人…43人の平安貴族を掲載

著者プロフィール

倉本一宏

歴史学者。専門は日本古代政治史、古記録学。国際日本文化研究センター（日文研）・総合研究大学院大学（総研大）名誉教授。1958年、三重県津市生まれ。1983年、東京大学文学部国史学専修課程卒業。1989年、同大学院人文科学研究科国史学専門課程博士課程単位修得退学。1997年、博士（文学、東京大学）。著書に『平安貴族列伝』（日本ビジネスプレス）、『一条天皇』『壬申の乱』『現代語訳 小右記』『平安貴族の日記を読む事典：御堂関白記・小右記・権記』（吉川弘文館）、『蘇我氏』『藤原氏』『公家源氏』『平氏』（中公新書）、『藤原道長の日常生活』『戦争の日本古代史』『内戦の日本古代史』『平安京の下級官人』『紫式部と藤原道長』（講談社現代新書）、『藤原道長「御堂関白記」 全現代語訳』『藤原行成「権記」 全現代語訳』『藤原道長「御堂関白記」を読む』（講談社学術文庫）、『権記』『小右記』『平安貴族の夢分析』『壬申の乱 古代日本の風景を歩く』（角川ソフィア文庫）、『摂関期古記録の研究』（思文閣出版）『増補版 藤原道長の権力と欲望 紫式部の時代』（文春新書）、『平安貴族とは何か 三つの日記で読む実像』（NHK新書）など。

販売サイト

SYNCHRONOUS

https://www.synchronous.jp/ud/books/69399c46b576228086000000

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076192/

楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18425639/

(https://www.synchronous.jp/ud/books/69399c46b576228086000000Amazon)紀伊國屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784847076190