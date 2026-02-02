**福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡市博多区築港本町：代表取締役社長兼会長 中川 百合雄）では、ホテル10階『展望レストラン LAPUTA(ラピュタ)』にて、2月1日から4月30日までの期間限定で苺尽くしのランチ『La fraise(ラ・フレーズ)』を開催しております。**

総料理長が自信を持って贈る苺ランチを今年は大幅にリニューアル

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/laputa_lunch/

『La fraise(ラ・フレーズ) ～絶景と楽しむ とっておきの苺ランチ～』は、苺農家とコラボレーションしたランチイベントを7年連続で開催するなど、苺を取り入れたメニュー開発に人一倍思い入れのある総料理長 坂本 憲治が自信を持って贈る、とっておきの苺ランチです。2023年より3年連続で開催し、お客様からも大変好評をいただきました『La fraise(ラ・フレーズ)』ですが、今年はコースの内容を大幅に変更。特に、始まりの「苺のアソートプレート」は、「ストロベリー＆昆布締め みらいサーモンのミルフィーユ」や「チーズムースとストロベリータワー」などを盛り合わせた、味覚はもちろん視覚でも苺を堪能出来るとっておきの一皿です。

さらに、メイン料理の「鴨胸肉とセサミのロースト サラダ仕立 シェリーウォルナッツドレッシング」、デザートの「いちごのブリュレ 生姜香る オレンジバターソース」、そしてパンに添える苺のコンフィチュールまで、苺尽くしのランチを存分にお楽しみいただける内容です。どうぞホテル最上階・全席窓側の展望レストラン LAPUTA（ラピュタ）にて、とっておきのランチタイムをお過ごしください。

**La fraise(ラ・フレーズ) ～絶景と楽しむ とっておきの苺ランチ～****お一人様\3,900****■提供日時／2月1日(日)から4月30日(木)の11:30～14:30 （祝日を除く毎週火曜定休）****■提供場所／展望レストランLAPUTA（ラピュタ）****■ ご予約 ／092-272-1489 (前日午前中までに要予約)**

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/laputa_lunch/

**展望レストラン LAPUTA (ラピュタ)について**

福岡サンパレス ホテル＆ホールの最上階にあり、福岡の夜景を一望出来る全席窓側のフレンチレストラン。選べるケーキと花束付きのアニバーサリーコースが人気です。大切な方との特別なディナーはもちろん、カジュアルなディナーやランチにもぜひご利用ください。

https://www.f-sunpalace.com/restaurant/laputa/

**福岡サンパレス ホテル＆ホールについて**

九州最大規模を誇るコンサートホールと宴会場や会議室、客室、レストランなど充実した設備を持つ福岡市博多区のベイサイドエリアにあるホテルです。年間を通してグルメフェアやスイーツフェアを開催しています。

https://www.f-sunpalace.comhttps://www.instagram.com/fukuokasunpalace/https://www.facebook.com/fukuokasunpalace

**【お客さまのお問い合わせ先】**福岡サンパレス ホテル＆ホール 電話：092-272-1489（9：00～18：30）