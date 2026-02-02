千葉県PRプロジェクトは、江戸情緒溢れる町並みが人気の観光スポット・香取市佐原の見どころを紹介する動画素材を2026年2月2日(月)に公開しました。江戸時代に利根川の水運により繁栄し、“江戸優り”と謳われた佐原の中心地は、関東で初めて「重要伝統的建造物群保存地区」に選ばれ、その歴史的な建物や景観が「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」として、日本遺産に認定されています。約300年の歴史を持ち、ユネスコ無形文化遺産に登録されている「佐原の大祭(山車行事)」や、伝統の製法を受け継ぐ酒蔵など、今も日本の伝統文化が根付く場所です。





メイン画像





「Pick Up CHIBA」シリーズでは、千葉県の様々な魅力を情報発信するとともに、メディア関係者の皆様にご使用いただける動画素材を提供しています。今回は、千葉県マスコットキャラクター チーバくんが、佐原の見どころをご紹介！

佐原の町並みを舞台に行われる季節のイベントなど、貴重な映像も収録済みですので、ぜひご活用ください。





【限定公開】メディア向け動画素材

動画公開日： 2月2日

動画公開先： https://youtu.be/kNlWJ8voysE





動画素材はこちら





＜四季折々の見どころを収録！＞

【春】あやめ祭り(6月)





水郷佐原あやめパーク





水郷佐原あやめパークに、400品種150万本の花菖蒲が咲き誇ります。一面に広がる紫や白のグラデーションは圧巻。小舟に揺られながら昔懐かしい水郷の情緒を味わえます。





【夏】さわら・町並み・夕涼み(8月中旬)





さわら・町並み・夕涼み





歴史的建造物が立ち並ぶ小野川沿いの街並みが、柔らかな光に包まれる納涼イベント。竹灯りや和傘、灯ろう流しが幻想的な夜を演出する中、浴衣で町歩きを楽しめます。





【秋】佐原の大祭 秋祭り(10月)





佐原の大祭 秋祭り





年2回開催される「佐原の大祭(山車行事)」はユネスコ無形文化遺産にも登録されています。高さ約5mの大人形を乗せた山車が町を練り歩く、華やかな祭礼です。





【冬】馬場本店酒造「みりん仕込み」





馬場本店酒造「最上白味醂」





江戸時代から続く伝統的な手造り製法を守り続ける馬場本店酒造。職人の情熱が込められた「最上白味醂」の冬仕込みに密着しました。

※仕込みの様子は、特別に許可を得て撮影しています。





★上記で紹介したトピックスは一部です！動画内では他にも佐原の魅力を紹介していますので、ぜひご覧ください！









＜千葉県PRプロジェクトとは＞

千葉県各地のブランディングを目的に、千葉ならではの価値や魅力を発信するプロジェクトです。企画や取材などで情報をリサーチされている方は、お気軽にご連絡ください。





■千葉県に関する情報アーカイブはこちら

https://x.gd/jTuX0