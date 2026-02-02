保育・福祉現場の管理者の「伝えたい想い」を言葉に-「KatagrMa人財育成」に、生成AIとの連携による新機能「推敲アシスタント」を2月2日にリリース

株式会社カタグルマ

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役：大嶽 広展）は、提供する保育・教育・療育施設向け人財育成支援ツール「KatagrMa人財育成」において、生成AIとの連携による管理者・評価者の文章作成業務を支援する新機能「推敲アシスタント」を2026年2月2日（月）より提供開始することをお知らせいたします。

文書作成時の操作画面例

◆背景：現場の管理者が抱える「言葉にする」ことへの負担

保育園や福祉施設等の現場では、職員一人ひとりに寄り添った育成が重要視されています。しかし、多忙な業務の合間を縫って行われる面談や評価シートの作成において、「どのように伝えれば本人の成長につながるか」「適切な言葉選びに時間がかかる」といった、フィードバック作成に関する心理的・時間的負担が課題となっていました。

当社はこの課題を解決するため、管理者の「伝えたい意図」を形にするための支援機能「推敲アシスタント」を開発いたしました。

◆「推敲アシスタント」機能概要

本機能は、画面上の設問内容や職員の記入内容に基づき、管理者が入力したい内容をサポートします。

＜主な支援内容＞

1. 新規文章の自動作成支援：

2. 既存文章のブラッシュアップ：

入力済みの文章を、より伝わりやすい表現へ整えたり、前向きな意欲を引き出すポジティブな表現に変換したりします。

3. カスタム指示によるトーン調整：

「改善点を明確に伝える」「まずは努力を丁寧に褒める」など、相手や状況に合わせた表現のトーンを調整できます。

※本機能はあくまで「文章作成の補助」を目的としています。AIが職員の評価や判断を自動で行うものではなく、最終的な内容の確認・決定は必ず管理者が行う仕組みです。

※試験的な運用のため、予告なく利用回数などの制限を適用する可能性がございます。

◆期待される効果

「推敲アシスタント」の活用により、以下の価値を提供します。

・「何を書けばいいか分からない」時間の短縮

ゼロから文章を捻り出す負担を軽減し、本来向き合うべき「職員との対話」に集中できる時間を創出します。

・伝えたい意図の言語化

頭の中にある評価や期待を適切な語彙でアウトプットしやすくなり、職員の納得感を高めます。

・指導・評価における表現のばらつきの抑制

評価者の経験値を問わず、一定の質を保った丁寧なフィードバックが可能になります。

◆利用シーンの例

・個人面談時の管理者コメントや面談者フィードバック

・個人目標・計画に対するフィードバック

・自己評価に対する確認者コメント

また、公開範囲を下記のように設定可能です。

・職員に公開されるコメント

・管理者のみが確認する内部コメント

◆今後の展望

今回のリリースは「推敲アシスタント」の第一歩です。今後も現場の皆様からのフィードバックを真摯に受け止め、保育・福祉・教育の現場における人財育成がより温かく、円滑なものになるよう、機能の改善とアップデートを継続してまいります。

※今後もさらなるAI機能のリリースに伴い、2026年9月頃を目安により上位プラン限定の機能として提供を開始する予定です。

◆機能概要

機能名： 推敲アシスタント

提供開始日： 2026年2月2日（月）

対象： 「KatagrMa人財育成」をご利用中のお客様

〇KatagrMa人財育成

職員1人ひとりの

・個人面談履歴

・職員自己評価

・個人目標・行動計画

・研修履歴・キャリアアップ研修履歴

などをクラウド上で一元管理し、自動で相互連携することで、

・管理者のマネジメント業務負荷の削減

・職員の離職予防・定着支援

・本部と各園の情報共有・マネジメントの見える化

を実現するバーティカルSaaSです。

◆会社概要

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/