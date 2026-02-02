【IR担当者必見】投資家に響く資料への進化を可視化。デザインや構成の重要ポイントを徹底解説した、IR資料作成支援サービス「LEAD」の導入事例集を無料公開

株式会社ストリームライン

本事例集では、IR資料デザインの刷新前後の比較（Before/After）に加え、投資家の理解を促進するための「スライド構成のポイント」や、各社が抱えていた「課題」と導入後の「成果」を掲載しています。

単なるデザイン例の紹介にとどまらず、LEADによる企画構成の提案が加わることで、複雑な情報がいかにクリアな情報へと整理されたのかをご確認いただけます。

新しい導入事例集の3つの特長

1. 資料の変化が一目でわかる「Before/After」

既存の資料からどのように視認性が向上したのか、実際のスライドを並べて掲載しています。

情報の強弱の付け方や、グラフ・図解の効果的な見せ方が直感的に理解できます。

2. デザインだけでなく「構成のポイント」を徹底解説

全体構造を把握しやすくするためのスライド統合やリード文の改善、重要数値を強調するテクニックや成長戦略の図解化まで、スライド構成時のポイントを具体的に解説しています。

3. リアルな「課題」と「導入成果」を掲載

「社内の工数が足りない」「強みが複雑で伝わりにくい」など、各企業が抱えていた具体的な課題に対し、LEADの導入によってどのような変化が生まれ、どのような成果が得られたのかを紹介しています。

掲載事例（一部抜粋）

「LEAD」を導入いただいた中から、デザインの刷新によってステークホルダーとのコミュニケーション改善や、運用フローの最適化を実現した4社の事例を掲載しています。

■「IR資料作成支援サービス LEAD 導入事例集」概要

（敬称略）

株式会社クレオ（決算説明会資料）

・視覚的に洗練され、「資料が見にくい」という指摘が解消

・構成の見直しにより、資料更新時の作業効率が向上

株式会社大気社（決算説明会資料・投資家向け説明会資料）

・シンプルなデザインにより社内での編集作業が容易に。他資料への汎用性が向上

・社外監査役から「分かりやすい」という評価を獲得

大石産業株式会社（決算説明会資料・中期経営計画書）

・完成されたテンプレートにより、更新作業の属人化が改善

・シンプルかつ洗練されたデザインが取引先からも「参考にしたい」と高評価

リンテック株式会社（個人投資家向け会社説明資料）

・訴求力のあるデザインになり、投資家から「内容が分かりやすい」という評価を複数獲得

・グラフの作り直しによって更新作業がスムーズになり、業務効率が向上

株式会社ストリームラインについて

株式会社ストリームラインは、「コミュニケーションの合理化で、ビジネスを進化させる」という理念を掲げ、2016年よりビジネス資料作成代行サービス「バーチャルプランナー」を展開しております。

創業10年間で、1,100社以上、3,000部以上の資料作成を支援。質の高い資料作成を通じてコミュニケーションを合理化し、成果を生みやすい環境づくりに貢献してきました。

2021年には、資料作成のノウハウと経営企画・IR実務経験者の専門知識を融合させ、IR資料に特化した作成支援サービス「LEAD」をリリース。今年5月には、資料作成支援事業から生まれた、上場企業約3,400社のIR資料をスライド単位で検索できるサービス「LEAD SEARCH」を発表いたしました。

企業と投資家間の理解促進とコミュニケーション品質向上を目指し、ストーリー構成からデザインまで一貫したIR資料の改善を総合的にサポートしています。

