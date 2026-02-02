「駅すぱあとアプリ」が関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイムな遅延情報の提供を開始

株式会社ヴァル研究所

経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）は、2026年2月2日（月）より、「駅すぱあとアプリ（iOS版/Android版）」（以下「駅すぱあとアプリ」）と「駅すぱあと for web」にて、関東バスと杉並区グリーンスローモビリティ（※1）のリアルタイム情報に対応しました。

「駅すぱあと」では、公共交通での移動を安心かつスムーズにしていただけるよう、経路検索結果に鉄道・バスの実際の遅延状況を表示する取り組みを進めています。そして今回、「駅すぱあとアプリ」および「駅すぱあと for web」にて関東バスと杉並区グリーンスローモビリティのリアルタイム情報に対応し、下記の機能をご利用いただけるようになりました。本対応により、「駅すぱあと」でリアルタイム情報に対応している鉄道・バス事業者は36社局になりました。

駅すぱあとアプリ

現在の運行に遅れが生じている場合は経路検索結果と時刻表で、今の「遅延時分」と「発車/到着見込み時刻」が表示されます。

駅すぱあと for web

トップページの検索条件設定にて「リアルタイム経路検索」機能（※2）をONにする事で、遅延を含めた運行状況を経路検索結果に反映し、実際に乗れる列車やバスでの乗り換え経路を表示します。

今後も「駅すぱあと」は、経路検索サービスのアップデートや関連システムの開発を進め、多様化する移動の課題解決を目指す方々と連携・共創しながら、より便利で快適な移動体験の実現に貢献してまいります。

※1：グリーンスローモビリティとは時速20キロメートル未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスとその車両のことです。杉並区では荻窪駅南側地域における区民や来街者の回遊性を向上させるため、2024年11月25日から運行を行っています。

※2：【駅すぱあと for web】実際の遅延時分を反映した乗り換え経路を提案する「リアルタイム経路検索」機能をリリースしました（2024年4月25日プレスリリース）https://www.val.co.jp/topics/20240425



■画面イメージ

■「駅すぱあとアプリ」/「駅すぱあと for web」リアルタイム情報の対応事業者（2026/2/2時点）

下記36社局のリアルタイム情報に対応しています

＜鉄道＞

・JR東日本

在来線：首都圏及び仙台圏の主な線区・区間

新幹線：東北・北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、山形新幹線、秋田新幹線

・小田急電鉄・京王電鉄・京成電鉄・相模鉄道・西武鉄道・東京都交通局・東京メトロ・東武鉄道・函館市電・ハピラインふくい・横浜市交通局

＜バス＞

・青森市営バス・伊豆箱根バス・江ノ電バス・小田急バス（小田急バスが運行する調布市ミニバスを含む）・神奈川中央交通・川崎市バス・関越交通・関東バス・京都バス・群馬中央バス・群馬バス・京王バス（京王バスが運行する調布市ミニバスを含む）・京成バス千葉ウエスト(旧京成トランジットバス運行路線および一部のコミュニティバス)・上信観光バス・杉並区グリーンスローモビリティ・西武バス・東海バス・東急バス・都営バス・永井運輸・日本中央バス・三重交通・横浜市営バス・臨港バス





■駅すぱあとアプリ

「駅すぱあとアプリ」は、経路検索のパイオニア「駅すぱあと」の機能を基本的に無料でご使用いただけるスマートフォンアプリです。全国の公共交通機関の情報と、「経路検索」「運行情報」「時刻表」「路線図」「始発・終電検索」といった機能を搭載。鉄道・バス36社局の遅延状況が確認できるリアルタイム情報も提供しています。

駅すぱあと for iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id463431091

駅すぱあと for Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.val.expert.android.aio&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.val.expert.android.aio&hl=ja)

■駅すぱあと for web

URL：https://roote.ekispert.net/

経路検索・時刻表・運行情報・路線図の機能で構成されたWebサイトで、パソコンとスマートフォンで簡単に公共交通機関の情報が検索可能です。リアルタイム情報に対応した経路では、遅延状況を経路検索結果に反映し、実際に乗車できる経路を提案する「リアルタイム経路検索」機能をご利用いただけます。

■経路検索サービス「駅すぱあと」

ブランドサイト：https://ekispert.jp/

「駅すぱあと」は、1988年に日本で最初※に発売された経路検索サービスです。以降35年以上にわたり経路検索のパイオニアとして、鉄道・バス・航空・船など、日本全国の公共交通に関する最新の情報と独自のロジックから、公共交通機関を用いた最適経路及び運賃情報を提供しています。プライベートでのお出かけや旅行などでの経路検索をはじめ、ビジネスシーンでの交通費精算や通勤定期代の支給計算などの法人向けサービスとも連携し、12万社以上の取引実績があります。

※公共交通機関の経路検索サービスとしては日本で最初（自社調べ、調査年月：1988年2月）



■企業情報

商号 ：株式会社ヴァル研究所

代表取締役 ：菊池 宗史

所在地 ：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日 ：1976年7月26日

資本金 ：4,100万円

企業サイト ：https://www.val.co.jp/







※「駅すぱあと」の名称およびマークは、株式会社ヴァル研究所の商標または登録商標です。

※その他の社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。