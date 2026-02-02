毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』を展開する新日本製薬株式会社は、「スムースクレンジングバーム」をリニューアル新発売いたします。

根深い毛穴悩みを研究し、「毛穴角栓を繰り返さない」という新しい発想で処方をアップデートしました。

毛穴の詰まり・頑固な角栓・皮脂の過剰分泌…様々な悩みに対応できる独自成分と独自技術で、キレイが続く肌に導く、『未来の毛穴ケアバーム』が誕生しました。





スムースクレンジングバーム





★3つのリニューアルポイント

(1)微粒子オイルで毛穴深部へアプローチ

(2)毎日使いで角栓悩みを“繰り返さない”

(3)一人ひとり異なる毛穴悩みに全方位から対応









＜商品概要＞

スムースクレンジングバーム





商品名 ：スムースクレンジングバーム

発売日 ：2026年3月1日先行販売(EC先行)

2026年4月1日本販売

金額 ：2,970円(税込)

容量 ：75g(約1ヶ月分)

1回の使用量目安：直径2cm程度(さくらんぼ粒大)









Point1

微粒子オイルで毛穴深部へアプローチ

マスカラやラメなどの落ちにくいメイクもバームが触れた瞬間とろけてなじみ絡めとります。

さらに、毛穴深部の汚れにもなじみやすい微粒子の角栓除去オイルを新たに採用しました。









＼頑固な角栓に！／

★角栓除去オイル*1

角栓洗浄力の高い2種のオイルを高圧乳化処理して微粒子化。毛穴の3600分の1サイズのナノオイルが毛穴奥に潜り込み、凝り固まった頑固な角栓にじゅわっと浸透。詰まった毛穴汚れをかき出してスッキリ洗浄します。





イメージ





*1：ジカプリリルエーテル、水添ファルネセン(油剤)









Point2

毎日使いで角栓悩みを“繰り返さない”

ターンオーバーが乱れて古い角質が積み重なると、毛穴つまりを“繰り返す”原因に。

そのため、角質を溜めこまないという点に着目しました。









＼まるでAI？／

★集中保湿コラーゲン*1

乾燥部位を検知するとカプセルが弾け、うるおい成分であるアミノ酸を放出し続けるAIのような『集中保湿コラーゲン*1』。

肌が乾燥することで古い角質が溜まりやすい状態となり、次第に角栓化する原因に。洗い流した後も必要な部分に潤いを与え続け、潤いバリア機能をサポートし、不要な角質を柔らかくはがれやすくすることで、角栓の原因にアプローチ。

そのほか…

3種のマイルドピーリング成分*2を配合。それぞれ浸透速度やアプローチするエリアが異なる為、角質を網羅的にケアができます。





イメージ





*1：水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン(保湿成分)

*2：カプリロイルサリチル酸(皮膚コンディショニング剤)、グルコノラクトン(皮膚コンディショニング剤)、マンデル酸(皮膚コンディショニング剤)









Point3

一人ひとり異なる毛穴悩みに全方位から対応

詰まり・皮脂・乾燥毛穴…など一人ひとり異なる毛穴悩みですが、見落としがちなのは“肌の乾燥”による負の毛穴ループ。

乾燥により目立つ毛穴だけでなく、皮脂分泌が増え詰まり毛穴にもなりやすいという、毛穴にとってデメリットがたくさん。肌に潤いをとどめる事は毛穴ケアにとっても重要なので、独自開発した世界初の成分を新配合しました。

その他、角栓除去オイルでつまり毛穴にも、スッキリ洗浄することで皮脂毛穴にもアプローチ。









＼世界初*1！ビタミン×コラーゲン／

★浸透VCコラーゲン*2

自社で開発した世界初の『浸透VCコラーゲン*2』。壊れやすいビタミンCが安定しており、角質細胞の隅々までギューッと浸透することができます。潤いを守って乾燥毛穴にアプローチします。

さらに2種類のビタミンC誘導体*3を含む36種*4の保湿成分、グリシルグリシン*5、3種のヒト型セラミド*6なども配合。

毎日のクレンジングで美容成分*7を角質層に浸透させ、みずみずしく滑らかな肌へ。





イメージ





*1：サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na(保湿成分)を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。新日本製薬調べ

*2：浸透は角質層まで。サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na(保湿成分)

*3：ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、ビスグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)

*4：アロエベラ葉エキス、ブロッコリーエキス、集中保湿コラーゲン、浸透VCコラーゲンを含む

*5：ジペプチド-15(皮膚コンディショニング剤)

*6：セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP(皮膚コンディショニング剤)

*7：保湿成分









＼ご好評の特徴はそのまま／

・極上テクスチャ

・シトラス精油100％の香り

・W洗顔不要(まつエクOK※)

※一般的なグルー(シアノアクリレート系の成分)をご利用の場合はお使いいただけます。









ブランドサイト ： https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/focus/

Instagram公式アカウント ： @perfectone_focus

https://www.instagram.com/perfectone_focus/

X公式アカウント ： @perfectoneFOCUS

https://x.com/perfectoneFOCUS

ブランドサイト