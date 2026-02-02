物流業界専門プラットフォーム「物流SOS」が2月2日に大幅リニューアル！掲載数1,000件超、物流の「困った」を即解決するマッチング機能が進化
物流のお困りごとを解決するマッチングサービス「物流SOS」を運営する株式会社コネクシオ(本社：東京都中野区、代表取締役：斉藤 力丸)は、2026年2月2日(月)に同サイトの大幅リニューアルを実施いたしました。掲載サービス数は1,000件を超え、より直感的に「課題解決」へと繋がるプラットフォームへと進化します。
サイト大幅リニューアル
【リニューアルの背景・ポイント】
今回のリニューアルでは、物流企業と荷主の利便性を追求し、以下の4つのポイントを強化しました。
(1)「お困りごと」から即検索できるマッチング機能
複雑な物流課題に対し、具体的な悩みから最適なパートナーを簡単に検索できるようデザインを刷新しました。
(2)企業の魅力を最大限に伝える「第2の自社サイト」
単なるサービス紹介に留まらず、企業の強み、導入事例、費用感など、成約の決め手となる情報を網羅。自社PRの場として活用いただけます。
(3)物流業界に特化した専門コンテンツの拡充
実務に役立つ「物流コラム」や「物流用語集」を定期的にお届けします。今後は「物流SOS」ユーザー同士を繋ぐイベントの開催も予定しています。
(4)「基本無料」で業界の活性化を支援
利用ユーザー様、掲載企業様ともに、登録料・年会費・更新料はすべて0円。コストを気にせずマッチングの機会を創出できます。
【サービス・会社概要】
■サイト概要
名称 ： 物流SOS
URL ： https://www.b-sos.com/
利用料金： 登録料、年会費、更新料 0円
特徴 ： 物流業界に特化したBtoBマッチングプラットフォーム
■株式会社コネクシオについて
代表者 ：代表取締役 斉藤 力丸
所在地 ：〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18
設立 ：2019年9月
事業内容：物流業界専門のWEBマッチングサービス「物流SOS」の企画・開発・運営
資本金 ：1,000万円
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
物流SOS運営事務局
TEL ： 0120-149-158
お問い合わせフォーム： https://www.b-sos.com/contact/