花の総合カンパニー クリエイティブ・フラワー・コーポレーション株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松村吉章）が展開するフラワーショップブランド『conoka』コノカは、JA全農長野（本社：長野県長野市）と上高地あずさ珈琲阪急三番街店（店舗：大阪府大阪市）とのコラボ企画【フラワーバレンタイン】を2026年2月6日（金曜日）から2月14日（土曜日）までプチコノカ阪急三番街店限定で開催中です。

【フラワーバレンタイン】企画詳細

プチコノカ阪急三番街店において、『上高地あずさ珈琲阪急三番街店』（地下2階）のレシートをお持ちいただいた方に、長野県JAから出荷されたラナンキュラス1本を先着30名様限定でプレゼント。また、期間中同店のレシートをお持ちの方は、ラナンキュラスの花束4,400円（税込）を10％割引でご購入いただけます。開催期間：2026年2月6日(金曜日)～2月14日(土曜日)お問い合わせ店舗：プチコノカ阪急三番街店所在地：〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-3［阪急三番街 南館1Ｆ 地蔵横丁］TEL：06-6359-8739営業時間：10:00～21:00

上高地あずさ珈琲 阪急三番街店

上質な大人食堂カフェをコンセプトに山小屋風リゾートをイメージ。ゆったりとした落ち着いた空間で、香り豊かな珈琲や自家製スイーツなど「日常のちょっと贅沢」を体験してください。※阪急三番街店は信州のお土産／りんごマルシェ併設店です。

冬に咲く、春の予告。2月にいちばん美しいラナンキュラス

2月は、冬の澄んだ空気の中に“春の気配”がふっと立ち上がる季節。その移ろいを最も美しく映し出す花が、ラナンキュラスです。重なり合う花びらは、光を受けるたびに表情を変え、つぼみから満開までの変化がまるで“春の訪れの物語”のよう。コノカでは、この季節にしか出会えない色合いや質感を楽しんでいただけるよう、長野県JAから届いた新鮮なラナンキュラスをご用意しています。冬の街にひと足早く春を迎える、そんな体験をお届けします。

ラナンキュラスの花言葉

ラナンキュラス全体の花言葉は「とても魅力的」「華やかな魅力」赤「あなたは魅力に満ちている」、紫「幸福」、白「純潔」、ピンク「飾らない美しさ」ラナンキュラスの花言葉は、美しさや魅力に関する言葉が多いです。大切な相手に思いを伝える際のプレゼントとして、ぜひお贈りください。

贈り物のプロが選ぶ、2月に最も喜ばれる花

2月は、誰かに想いを届けたくなる季節。バレンタインのギフトにも、自分へのご褒美にも、ラナンキュラスは“気持ちが伝わる花”として人気が高まっています。ふんわりと開く姿は、やさしさや温かさを象徴するようで、受け取った方の心をそっと明るくしてくれる存在。色のバリエーションも豊富で、贈る相手に合わせて選べるのも魅力です。コノカでは、季節の贈り物として最適なラナンキュラスの花束をご提案しています。大切な人へ、そして日々を頑張る自分へ。2月のギフトに、春の光をまとった一輪を添えてみませんか。

【conoka】コノカについて

conokaは関西（大阪・兵庫・京都）と北陸（富山）に合計13店舗展開しているフラワーショップです。”癒し”をテーマに仕事帰りや、めまぐるしく過ぎる日々の中で立ち寄りたくなるような温かみのある雰囲気やお花でお客様をお迎えしています。地域に寄り添うスタイルのため、訪れる方の思いを受け取り店舗の場所によっても違った商品展開が楽しめるのも魅力なショップです。

