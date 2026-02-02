株式会社QUICK

株式会社QUICK（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松本元裕、以下「QUICK」）は、1月30日、データ分析およびBI（ビジネス・インテリジェンス）構築に強みを持つデータビズラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：永田ゆかり、以下「データビズラボ」）の全株式を取得し、完全子会社化しましたのでお知らせいたします。

QUICKは日本を代表する金融・経済情報サービス会社として、公正・中立な立場から高品質な金融・経済情報を提供し、日本の証券・金融市場を支えるインフラとしての役割を担ってまいりました。昨今、ビジネスにおけるデータ活用やAIの高度化が急速に進む中、企業には「情報を得る」だけでなく、「情報をいかに解釈し、意思決定に繋げるか」という高度なデータ活用能力が求められています。データビズラボは、創業以来「データの価値を最大化し、意思決定を洗練させる」をミッションに掲げ、エンタープライズ企業を中心にデータ分析、BIツールの導入支援、データマネジメント、DXコンサルティングにおいて豊富な実績を有しています。

本件により、QUICKが保有する膨大な金融・経済データおよび強固な顧客基盤と、データビズラボの持つ高度なデータ分析・可視化技術を融合させます。これにより、これまでにない付加価値の高いソリューションを提供し、社会の意思決定を支える「データバリューチェーン」の更なる強化を目指します。

■今後の取り組みと展望

QUICKグループの一員として、主に以下の領域においてシナジーを創出してまいります。

・次世代データソリューションの開発

QUICKの金融・経済データとデータビズラボの可視化ノウハウを掛け合わせ、経営判断を直感的に支える新たなダッシュボードや、高度な分析ツールの開発を推進します。

・コンサルティング領域の拡大と顧客基盤の相互活用

データビズラボのDXコンサルティング力とQUICKのネットワークを活かし、金融業界のみならず、より幅広い業種・業態のクライアントへデータ活用支援を展開します。

・技術・人材交流によるグループ全体の専門性向上

両社のデータサイエンティスト、エンジニア、コンサルタント間の知見共有を活性化し、グループ全体でデータサイエンス領域の体制強化を図ります。

なお、本件に伴うデータビズラボの社名に変更はなく、同社の既存顧客へのサービス提供も継続してまいります

【株式会社QUICKについて】

日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報はもとより、資産運用支援、注文執行業務の支援、情報ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションを提供しています。

https://corporate.quick.co.jp/

