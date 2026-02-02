バレンタインを彩る新感覚カクテルが登場！ホテル最上階で味わう唯一無二の優雅なバータイムを。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」

『デザートカクテル ～想像を超える唯一無二の贅沢時間を～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/dessert-cocktail/

ホテルニューオータニ大阪では、スカイラウンジ「フォーシーズンズ」にて、“大人の贅沢”をテーマにした新感覚カクテル『デザートカクテル ～想像を超える唯一無二の贅沢時間を～』を、2026年2月1日（日）～3月14日（土）の期間で販売します。

ほうじ茶×エスプレッソ、焼酎×あまおう。ありそうで無かった至高のデザートカクテルが誕生！

ホテル最上階に位置するスカイラウンジ「フォーシーズンズ」。ライトアップされた大阪城の荘厳な姿や、宝石のように瞬く街の灯りとともに味わう、新感覚なデザートカクテルを2種類ご用意しました。大阪随一の夜景を眺めながらゆったりと過ごす時間は、まさに“大人の贅沢”を思わせるような優雅なバータイムを体験いただけます。

オペラ

オペラ

ラムをベースにコク深いエスプレッソと自家製ほうじ茶シロップを合わせた芳醇な香りの一杯。ほうじ茶の香ばしさとコーヒーのビターな味わいが、程よい甘みのなかで溶け合います。グラス上部には、アプリコットやレーズンなどのドライフルーツに、ビターチョコレートとミルクチョコレートをあしらいました。静かな夜にふさわしい、凛とした気品漂う大人のためのカクテルをご堪能ください。

🎻ストロベリーノクターン

海外のバーシーンで注目を集める焼酎「彩天（SAITEN）」をベースに、いちごの王様“あまおう”とカカオリキュールを贅沢に使用。ホワイトチョコレートと、いちご・マンゴー・ミント・プレーンのカラフルなメレンゲを添えました。焼酎の概念を覆すフルーティーなキレとベリーの甘酸っぱさが重なる、ワイングラスで愉しむ可愛らしい進化系デザートカクテルに仕上げました。

ストロベリーノクターン

大切な方と過ごす甘いひととき、これまで頑張ってきたご自身へのご褒美として、想像を超える唯一無二の贅沢時間をお過ごしください。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

スカイラウンジ「フォーシーズンズ」

『デザートカクテル ～想像を超える唯一無二の贅沢時間を～』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/dessert-cocktail/(https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/4seasons/dessert-cocktail/)

[期間] 2026年2月1日（日）～3月14日（土）

[時間] 17:00～23:00（L.O. 22:30）

[料金] 各\2,500 ※別途、サービス料を加算させていただきます。

[場所] ホテルニューオータニ大阪 大阪市中央区城見1-4-1

スカイラウンジ 「フォーシーズンズ」（18階）

[お問合せ] Tel: 06-6949-3294（スカイラウンジ 「フォーシーズンズ」直通）

※写真はすべてイメージです。

※食材の入荷状況等により、内容が予告なく変更となる場合があります。

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。