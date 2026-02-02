BREWDOG（ブリュードッグ）は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。そんなBREWDOGから、新たな一手が放たれる。その名も「HAZY SAKURA」。このビールは、まだ冬の空気が残る2月にひと足早く春を解き放つための一杯。海外でも人気の桜フレーバーをヘイジーIPAに落とし込み、ドイツ・ベルリン工場から日本へ初上陸させた。

HAZY SAKURA 商品情報

フルーティーでフローラルなアロマが、ひと足早い春の訪れを感じさせるヘイジーIPA。桜のフレーバーと、マイルドでクリーミーな口当たり、やさしい苦味が特長。ライト層からクラフトビールファンまで楽しめる、春先取りの限定ビール。■スタイル：CHERRY BLOSSOM HAZY IPA■Alc. 5.0% 330ml■参考小売価格（税込）：438円■販売店舗：本州・四国・九州の「イオン」「イオンスタイル」「イオンリカー」約300店舗にて先行発売※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。予定数量がなくなり次第、終売予定です。

発売に先駆け、PUNKSが集まる先行試飲会を開催！

HAZY SAKURAの発売に先駆け、1月28日（水）にTHE CITY BAKERY BAR & GRILL 銀座インズ にて、先行体験ができるファンミーティングを開催。当日は多くのPUNKS（BREWDOGファンの通称）が集まり、誰よりも早く HAZY SAKURA の味わいを体験。会場では社員による商品プレゼンテーションに加え、イベント恒例のじゃんけん大会も実施され、終始にぎやかな雰囲気に包まれた。THE CITY BAKERYの美味しいおつまみとともにビールを楽しみ、会場は一体感のある盛り上がりを見せた。参加したPUNKSからは、「飲みやすくて春らしい味わい」「パッケージデザインがかわいい」といった声も多く寄せられ、HAZY SAKURAへの期待の高さが感じられるイベントとなった。

まだ冬の空気が残る2月初旬に、グラスの中だけは春へ。季節を待たない、BREWDOGらしい一杯。重たいコートはまだ脱げなくても、ビールだけは、もう春でいい。それが、HAZY SAKURA。やさしく春を連れてくる一杯をぜひ堪能してくれ。

他の追随を許さないイギリスNo.1*クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

It’s me, BREWDOG. (ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社)

公式HP： https://www.brewdog.jp/公式X： https://x.com/brewdogjapan/公式Instagram： https://www.instagram.com/brewdogjapan/