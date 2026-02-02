株式会社ナレッジピース(本社：東京都中央区、代表取締役：阪井洋之)は、このたび東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が主催する「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」において、大賞を受賞いたしましたので、お知らせいたします。

本表彰制度は、シニア創業者のロールモデルや先進的取組の発信を通じ、シニア創業の気運を高めるため、優れた成果をおさめたシニア創業者を表彰しています。

このたびの受賞は、当社のこれまでの取り組みに対し、評価をいただいた結果であり、大変光栄に存じます。





小池都知事より表彰









■ 受賞概要

「地域に貢献！東京シニア創業者大賞」とは東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が実施する表彰制度です。

シニア創業者のロールモデルや先進的取組の発信を通じ、シニア創業の気運を高めるため、東京都が実施する「女性・若者・シニア創業サポート」を活用して、優れた実績をあげているシニア創業者を表彰しています。

● 表彰名 ： 地域に貢献！東京シニア創業者大賞

● 主催 ： 東京都、一般社団法人東京都信用金庫協会、一般社団法人東京都信用組合協会

● 表彰式日時： 2026年1月22日

● 表彰式会場： Tokyo Innovation Base(TIB)









■ 代表取締役 コメント

年間約5万社が創業され、そのうち50代以上のシニア創業が約2万社にのぼるとも言われる東京都において、このたび大賞にご選定いただきましたことは、大変名誉なことであり、心より光栄に存じます。

本賞の選定にあたっては、書類審査およびプレゼンテーション審査を通じて、ナレッジピースの取り組みの社会的意義やビジネスモデルの先進性、これまでの実績などを総合的にご評価いただいたものと受け止めております。

このような評価をいただけたのは、ナレッジピースの趣旨にご賛同くださり、ともに活動を支えてくださった多くの皆さまのお力添えがあってこそであり、あらためて心より感謝申し上げます。

人口減少社会において、シニア創業は今後ますます重要性を増していくものと考えております。本受賞を励みに、微力ながらも社会に貢献できる取り組みを、今後も着実に続けてまいります。









■ 会社概要

● 会社名 ： 株式会社ナレッジピース

● 所在地 ： 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア 1階

● 代表者 ： 代表取締役 阪井洋之

● 設立 ： 2020年8月5日

● 事業内容： ・シニア人材向け会員制アドバイザーコミュニティの運営

・企業向けアドバイザリー／業務支援サービス

・企業向け拡販支援サービス

・企業向け開発パートナーマッチングサービス

・シニア人材向け転職・再就職支援／企業向けIT人材紹介サービス

● URL ： https://www.knowledge-piece.com/