株式会社ユー・ディー(所在地：大阪府大阪市中央区、代表取締役：岡本 敏秀)は、赤ちゃんが生まれるまでの軌跡を、一本の“映画”の“予告編”のように描くムービーコンテンツ「オギャートレイラー」をリリースいたしました。





オギャートレイラー(1)









「オギャートレイラー」は、赤ちゃん誕生の記録を、産まれた赤ちゃんの未来を予感させる映画のスタートを予告編のような構成と演出で描きます。





期待と不安が交差する日々。

お腹の中で育つ小さな命。

そうして、出逢えたあなたへ…

素晴らしい未来を託して

ここに「オギャートレイラー」を残します。





まるで未来の映画を予感させるかのような体験をお届けします。

本サービスの制作にあたり、西川医院様に撮影協力をいただき、実際の現場でしか生まれない空気感や感情を大切にしながら、赤ちゃん誕生の感動とご両親の深い想いを詰め込みました。





新しい時代に私たちが残すべきものは、誕生の感動と感謝から生まれる「心の財産」。大切な想いを未来へつなぐ価値を提案します。









▼オギャートレイラー(コンセプトムービー)

https://trailer.kizuna.tv/sample/ogya_conceptmovie_2601.mp4





かけがえのないご家族の“未来物語”を、心を込めて制作いたします。





【撮影協力】

医療法人西川医院

〒545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-10









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ユー・ディー

代表者 ： 岡本 敏秀

所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-3-9 JPS本町ビルディング4F

設立 ： 1991年4月

事業内容： 社会貢献事業におけるデザイン・映像・音楽・ITクリエイティブ事業。

医療機関のITソリューションにおける支援事業。他

URL ： https://www.eu-d.co.jp/