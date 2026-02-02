【美人ぬかストア】でミッフィーグッズがもらえる！バレンタインキャンペーン開催
GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する株式会社リアル（本社：兵庫県神戸市）は、【美人ぬかストア】にて自社のスキンケア商品を販売。
2月14日のバレンタインに向けて、【美人ぬかストア】(https://store.bijin-nuka.com/?srsltid=AfmBOorgXG3655GXGNNh7ePx2wKD97LyRn9CEO8juqw75gIagpDqxFZV)では特別なバレンタインキャンペーンが開催中です。
普段の美人ぬかストアでは購入できない商品のほか、かわいいミッフィーグッズもプレゼント！
この機会にぜひお試しください。
美人ぬかストアはこちら :
https://store.bijin-nuka.com/?srsltid=AfmBOorgXG3655GXGNNh7ePx2wKD97LyRn9CEO8juqw75gIagpDqxFZV
いつもよりちょっと良いケアで”ご褒美セルフバレンタイン”
2026年2月1日（日）～2月14日（土）の限定販売！
サロン専売品で通常購入できないRe:バイオフェイシャルマスク（高機能エイジングケア（※1）シートマスク）とセットになった数量限定バレンタインギフト。
各商品に『ミッフィーふわふわ巾着』をセットにしてお届けします。
※『ミッフィー ふわふわ巾着』のデザインはご指定できません
※1 美しく年齢を重ねるための潤いケア
Re:バイオフェイシャルマスクの特長
ナタデココのようなぷるぷるテクスチャーで肌に密着する「バイオセルロースマスク」
潤いを閉じ込め”もっちりぷる肌”へ導く
ライチ由来ポリフェノールを安定化させたカプセルが、お肌の荒れている部分をピンポイントに集中ケア。
エイジングケア（※）のための保湿成分を配合した、贅沢エッセンスをたっぷり含んだマスクが、お肌に潤いを与えキメを整えます。
※ 美しく年齢を重ねるための潤いケア
●無香料・無着色・無鉱物油・アルコールフリー・弱酸性
商品ラインナップ
美人ぬか ご褒美ケアセット
濃厚なうるおいで乾燥・肌荒れからお肌を守り、ハリのあるお肌に整える高保湿の「潤いクリーム」。今一番人気のアイテム。
Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。
〇価格：3,487円（税込）
詳細を見る :
https://store.bijin-nuka.com/products/%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E3%81%AC%E3%81%8B-%E3%81%94%E8%A4%92%E7%BE%8E%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
RICE UP SKIN ご褒美ケアセット
初期エイジングケア（※1）のために厳選したこだわりの成分が、乾燥が気になる肌にうるおいを与え、ふっくらハリのある肌に導く「モイストケアローション」。今SNSでも話題に。
Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。
〇価格：4,510円（税込）
詳細を見る :
https://store.bijin-nuka.com/products/rice-up-skin-%E3%81%94%E8%A4%92%E7%BE%8E%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
神戸美人ぬか ご褒美ケアセット
しっかりなじんで潤うのにベタつきにくい使用感の「米ぬかハンド＆スキンクリーム（恋愛成就）」。ダマスクローズやイランイランの精油をブレンドしたキュートフローラルの香り（※2）で恋力アップ！
Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。
〇価格：3,960円（税込）
詳細を見る :
https://store.bijin-nuka.com/products/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E3%81%AC%E3%81%8B-%E3%81%94%E8%A4%92%E7%BE%8E%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
※2 香りは天然精油によるもの
本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」でも高評価
フェイスクリーム部門 使用感第1位をいただきました！
美人ぬか「潤いクリーム」
掲載：『LDK the Beauty』2025年12月号
調査方法：専門家による洗浄力・成分評価、および複数モニターによる使用感調査
株式会社リアルとは
株式会社リアルは創業131年目。1894年(明治27年)に神戸で創業した化粧品会社です。全国で先駆けてぬか袋 「美人ぬか」を商品化して以来、日本で古くから親しまれてきた〈米ぬか美容〉をいかした製品づくりに取り組んでまいりました。
これからも健やかで美しい素肌づくりのお役に立てるよう、世代を超えて受け継がれ愛される品をお届けしてまいります。
公式ショップ「美人ぬかストア」 :
https://store.bijin-nuka.com/
ジーライオングループとは
ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。
代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武
所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG
ジーライオングループHP :
https://glion.co.jp