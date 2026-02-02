【美人ぬかストア】でミッフィーグッズがもらえる！バレンタインキャンペーン開催

株式会社ジーライオン




GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が運営する株式会社リアル（本社：兵庫県神戸市）は、【美人ぬかストア】にて自社のスキンケア商品を販売。



2月14日のバレンタインに向けて、【美人ぬかストア】(https://store.bijin-nuka.com/?srsltid=AfmBOorgXG3655GXGNNh7ePx2wKD97LyRn9CEO8juqw75gIagpDqxFZV)では特別なバレンタインキャンペーンが開催中です。


普段の美人ぬかストアでは購入できない商品のほか、かわいいミッフィーグッズもプレゼント！


この機会にぜひお試しください。



いつもよりちょっと良いケアで”ご褒美セルフバレンタイン”




2026年2月1日（日）～2月14日（土）の限定販売！


サロン専売品で通常購入できないRe:バイオフェイシャルマスク（高機能エイジングケア（※1）シートマスク）とセットになった数量限定バレンタインギフト。




各商品に『ミッフィーふわふわ巾着』をセットにしてお届けします。



※『ミッフィー ふわふわ巾着』のデザインはご指定できません


※1 美しく年齢を重ねるための潤いケア


Re:バイオフェイシャルマスクの特長




ナタデココのようなぷるぷるテクスチャーで肌に密着する「バイオセルロースマスク」
潤いを閉じ込め”もっちりぷる肌”へ導く

ライチ由来ポリフェノールを安定化させたカプセルが、お肌の荒れている部分をピンポイントに集中ケア。


エイジングケア（※）のための保湿成分を配合した、贅沢エッセンスをたっぷり含んだマスクが、お肌に潤いを与えキメを整えます。



※ 美しく年齢を重ねるための潤いケア


●無香料・無着色・無鉱物油・アルコールフリー・弱酸性





商品ラインナップ




美人ぬか ご褒美ケアセット

濃厚なうるおいで乾燥・肌荒れからお肌を守り、ハリのあるお肌に整える高保湿の「潤いクリーム」。今一番人気のアイテム。


Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。



〇価格：3,487円（税込）






RICE UP SKIN ご褒美ケアセット

初期エイジングケア（※1）のために厳選したこだわりの成分が、乾燥が気になる肌にうるおいを与え、ふっくらハリのある肌に導く「モイストケアローション」。今SNSでも話題に。


Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。



〇価格：4,510円（税込）






神戸美人ぬか ご褒美ケアセット

しっかりなじんで潤うのにベタつきにくい使用感の「米ぬかハンド＆スキンクリーム（恋愛成就）」。ダマスクローズやイランイランの精油をブレンドしたキュートフローラルの香り（※2）で恋力アップ！


Re:バイオフェイシャルマスクとセットでお届けします。



〇価格：3,960円（税込）






※2 香りは天然精油によるもの


本音のコスメ批評誌「LDK the Beauty」でも高評価




フェイスクリーム部門　　　　　　　　　使用感第1位をいただきました！

美人ぬか「潤いクリーム」



掲載：『LDK the Beauty』2025年12月号


調査方法：専門家による洗浄力・成分評価、および複数モニターによる使用感調査





株式会社リアルとは





株式会社リアルは創業131年目。1894年(明治27年)に神戸で創業した化粧品会社です。全国で先駆けてぬか袋 「美人ぬか」を商品化して以来、日本で古くから親しまれてきた〈米ぬか美容〉をいかした製品づくりに取り組んでまいりました。


これからも健やかで美しい素肌づくりのお役に立てるよう、世代を超えて受け継がれ愛される品をお届けしてまいります。



ジーライオングループとは





ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。



代表者名：代表取締役社長　菊地 秀武


所在地：〒650-0041　兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG



