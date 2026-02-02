農泊関係者が一堂に集結！参加者募集中！農泊地域の方々が交流できるフォーラムを開催 ～地域の特色を活かした事例を紹介～
全国の農泊地域は、地域の特色を活かして、旅行者の受け入れを積極的に行っています。
2026年2月27日（金）、それら特色ある取組の事例を紹介し、ご参加の皆様相互の交流ができるフォーラムを開催します。
ふるって、ご参加ください！
2026.2.27 fri 14:00 - 17:30 ※開場13:30 ベルサール八重洲
【参加対象】
- 全国の農泊地域、行政関係者、民間企業等
会場参加、YouTubeライブ参加は下記お申込みフォームへ入力ください
https://forms.office.com/r/GQSCAa8w3p?origin=lprLink
【申し込み締め切り】
・現地参加 2/17（火） ※先着100名
・YouTubeライブ 2/26(木) ※人数制限無
会場参加、YouTubeライブ 参加申込リンク
Zoom参加は下記よりお申込みください
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dWHmshE5T_Kbp4cb5H74pQ
【申し込み締め切り】
・2/26（木） ※人数無制限
Zoom 参加申し込みリンク
会場：ベルサール八重洲 Room A+B+C
東京都中央区八重洲1丁目3-7
日本橋駅直結、東京駅八重洲口から徒歩4分
農泊みらい交流フォーラム プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/176671/table/2_1_e38ba3c8ec204c88c2b087b7a365a442.jpg?v=202602020121 ]
一般社団法人九州のムラ 代表理事 養父 信夫氏 プロフィール
1986年 九州大学法学部法律学科卒。同年（株）リクルート入社。
1998年 独立し都市と農村をつなぐグリーンツーリズムを広げる活動を開始。同年より、“悠々とした地域生活の総合誌”「九州のムラ」の発行に携わる。現在は同誌編集長として、地域に生きる人々の暮らしを中心に取材を重ね、「九州のムラ」を通じ、ムラとマチを繋げる。また講演や地域づくりのアドバイザーなど、グリーンツーリズムやスローフード運動の啓蒙活動も積極的に行っている。“ムラガール”の名付け親。
●「Nippon ノ MURA」編集長
● GLOBAL AGRITOURISM CONFERENCE 2026 SCOTLAND プレゼンター
● 内閣官房 地域活性化伝道師
●総務省 地域力創造アドバイザー
主催 ： 株式会社JTB
農林水産省の農山漁村振興交付金を活用して実施しています