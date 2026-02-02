国内最大級インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs」の10周年を記念してファン投票でグランプリアーティストを選出する「Eggs Fan Awards」開催

株式会社レコチョク

インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「Eggs」を運営している株式会社エッグス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 柴崎栄太郎、以下エッグス）は、Eggsのサービス開始10周年を記念した特別企画「Eggs Fan Awards」を開催いたします。2026年2月2日（月）～2月17日（火）の期間中、全70組のノミネートアーティストの中からファンが選んだグランプリアーティストを決定する公開投票を実施いたします。

Eggs Fan Awards投票ページURL：https://eggs.mu/music/eggs_fan_awards

■Eggs Fan Awardsとは

Eggs Fan Awardsは、Eggsがサービスを開始した2015年から10年間の中で、リスナーの「心に最も深く残ったアーティスト」をファン投票によって決定し表彰する企画です。Eggsで様々なアーティストの楽曲を聴いているEggsリスナー約6,000人を対象に、Eggsで出会った「あなたにとって最も心に深く残ったアーティスト」の回答を募り、その結果をもとにノミネートアーティスト全70組を決定いたしました。

表彰部門は「Red Notes」「Green Notes」「Yellow Notes」の3部門があり、各1組（予定）のグランプリアーティストを決定いたします。1アーティストへ1日1回の投票が可能で、Eggsへのアカウント登録（無料）が必要です。あなたの投票でグランプリアーティストが決定します、ぜひ投票へご参加ください。

■Eggs Fan Awards投票概要

投票期間 2026年2月2日（月）～2026年2月17日（火）

結果発表 2026年3月上旬頃

投票ページ https://eggs.mu/music/eggs_fan_awards

※投票方法などの詳細は投票ページにてご確認ください。

【表彰部門】

●Red notes賞

2025年12月時点で日本レコード協会加盟の正会員・準会員に属するレコード会社から1作品以上のリリースがあるアーティストを対象に表彰いたします。

ノミネートアーティスト：171 / ammo / berry meet / bokula. / KALMA / KEPURA / kobore / Official髭男dism / This is LAST / UNFAIR RULE / w.o.d / yutori / カノエラナ / クジラ夜の街 / 琴音 / シャイトープ / ねぐせ。 / ブランデー戦記 / ヤングスキニー / リアクション ザ ブッタ / リュックと添い寝ごはん（五十音順）

●Green notes賞

2022年12月以前に活動を開始しているアーティストを対象に表彰いたします。

ノミネートアーティスト：35.7 / 606号室 / Ah ieba koh-iu. / amanojac / Blue Mash / EVE OF THE LAIN / Fish and Lips / KOHAKU / LOT SPiRiTS / no more / Sunny Girl / TETORA / the BL00M / the奥歯's / アルステイク / おとなりアイニー / ちゃくら / はいた雨ツブ / ヒラウチマイ / ペルシカリア / メリクレット / リフの惑星 / ルサンチマン / 月と徒花 / 夜な夜な不 / 浪漫派マシュマロ（五十音順）

●Yellow notes賞

2023年１月～2025年12月に活動を開始しているアーティストを対象に表彰いたします。

ノミネートアーティスト： akebono / Blue rose paradigm / crew oil / HINONABE / Junkie Machine / Marie's Girl / Messy last girl / Mitei / otona ni nattemo / PURPLE BUBBLE / Shaftray / Shawoo / yoursヅ / イルカノート / おもかげ / クレイジーウォウウォ！！ / シベリアンハスキー / ステレオドロシー / スランプガール / プライドの高い深夜のコンビニアルバイト / ミーマイナー / メルサージ / 未完成のプライリスト（五十音順）

【Eggs10周年に寄せて】

Eggsは2015年に「音楽を通した若者応援」プロジェクトとしてスタートし、2019年12月、インディーズアーティスト支援を本格事業化するために「株式会社エッグス」を設立しました。

現在は、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが出会う無料音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を運営しています。

この10年間で、Eggsには未来を変えるような音楽がたくさん公開されました。そんな新たな才能が見つかるきっかけをこれからも提供できるように、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、これからもインディーズを中心とした音楽シーンの活性化に取り組んでいきます。

Eggs10周年記念特設サイト： https://eggs.mu/music/eggs10th

【「Eggs 10th Anniversary Festival」公演概要】

日程 2026年3月15日（日）

時間 14:00オープン／14:30スタート（予定）

会場 Spotify O-EAST

出演 EVE OF THE LAIN、KEPURA、KOHAKU、ミーマイナー、メリクレット、リアクション ザ ブッタ、リュックと添い寝ごはん、606号室、浪漫派マシュマロ ＋1 more

料金 \5,000 (ドリンク代 \600別）

チケット GIGGS：https://giggs.eggs.mu/v2MV7a8

イープラス：https://eplus.jp/sf/detail/4459460001-P0030001

※入場はGIGGSチケット→イープラスチケットの順番となります。

「Eggs 10th Anniversary Festival」のオープニングアクトオーディションを開催中！

エントリーは、2026年2月15日（日）23:59まで。詳細はオーディションエントリーページでご確認ください。

https://eggs.mu/music/project/eggs10th_oa

■株式会社エッグスについて

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア（DSP）へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/