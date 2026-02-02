2月22日「猫の日」発売！「マインクラフト ネコルームライト(三毛)」が新登場！オオカミ・ハチのライトも2月2日同時予約開始！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入‧製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、大人気ゲーム「マインクラフト」より、マインクラフト ネコルームライト（三毛）を2026年2月22日より、マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）、 マインクラフト フィギュアライト（ハチ）を2026年3月下旬より順次販売開始することを発表します。

販売について

＜オンライン販売＞

マイクラファン・ショップ：https://bit.ly/4k3MUze

INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/4kedaqT

マインクラフト ネコルームライト（三毛）

予約開始：2026年2月2日（月）

発売日 ：2026年2月22日（日）より順次発売



マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）

マインクラフト フィギュアライト（ハチ）

予約開始：2026年2月2日（月）

発売日 ：2026年3月下旬より順次発売

＜店頭販売＞

INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

マインクラフト ネコルームライト（三毛）

発売日 ：2026年2月22日（日）より順次発売



マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）

マインクラフト フィギュアライト（ハチ）

発売日 ：2026年3月下旬より順次発売

※店頭販売は発売日以降、順次開始予定です。取り扱い店舗は今後追加される可能性がございます。最新の取扱状況につきましては、マインクラフト商品を取り扱う各店舗へお問い合わせください。

商品情報

■ マインクラフト ネコルームライト（三毛）

大人気ゲーム「マインクラフト」からネコ(三毛)のルームライトが登場！

お魚をくわえた姿がとってもチャーミングな商品です！タップで電源のオン・オフの操作ができます。

発売日 ：2026年2月22日 より順次発売予定

価格 ：\4,950（税込）

商品サイズ ：W:106 x D:133 x H:151（mm）

■ マインクラフト フィギュアライト（オオカミ）

大人気ゲーム「マインクラフト」からオオカミのフィギュアライトが登場！

ゲームそのままのブロック調のデザインで、お部屋のインテリアにもピッタリです。ボタンひとつの簡単操作で電源のオン・オフを切り替えられます。



発売日 ：2026年3月下旬より順次発売予定

価格 ：\3,520（税込）

商品サイズ ：W:76 x D:100 x H:110（mm）

■ マインクラフト フィギュアライト（ハチ）

大人気ゲーム「マインクラフト」からハチのフィギュアライトが登場！

ゲームそのままのブロック調のデザインで、お部屋のインテリアにもピッタリです。ボタンひとつの簡単操作で電源のオン・オフを切り替えられます。

発売日 ：2026年3月下旬より順次発売予定

価格 ：\3,520（税込）

パッケージサイズ ：W:105 x D:90 x H:135（mm）

■マイクラファン・ショップとは

マイクラファン‧ショップは、2025年に10周年を迎えたマインクラフトの海外‧国内公式ライセンス商品を取り扱うオンラインショップです。今後も魅力的なグッズをお届けいたします。さらに、建築コンテストやキャンペーンなどの参加型のイベントも随時開催し、皆様とのつながりを大切にしています。

＜ショップURL＞ https://shop.micrafan.com/

＜公式ショップLINE＞https://page.line.me/wah3771d

＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/micrafanshop/

＜公式X＞ https://x.com/micrafanshop

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ：東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容 ： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com

(C) 2026 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.