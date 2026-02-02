BREWDOG「HAZY SAKURA」を2/3（火）イオンで先行発売

イオン株式会社

イオンリカー株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：吉澤 研二）は、２０２６年２月３日（火）より、本州・四国・九州の「イオン」、「イオンスタイル」、「イオンリカー」約300店舗において、英国の人気クラフトビールメーカーBREWDOG（ブリュードッグ）の新商品「HAZY SAKURA（ヘイジーサクラ）」を先行発売します。

「HAZY SAKURA」は、海外で人気が高まる桜フレーバーを、ヘイジーIPAと組み合わせた、“春を先取りできる逆輸入ビール”です。フルーティーでフローラルなアロマと桜のやわらかな香り、クリーミーな口当たりが特長で、クラフトビール初心者から愛好家まで広く楽しめる一本です。

■海外で高まる“SAKURA人気”、ついに日本でも

近年、欧米やアジアでは“SAKURA”をテーマにした飲料・スイーツが春の定番トレンドとして注目を集めています。

BREWDOGは、こうした国際的な“SAKURAブーム”に着目し、日本の春文化へのリスペクトを込めて桜フレーバーのビールを開発。ドイツ・ベルリン工場で醸造した「HAZY SAKURA」を、日本へ“逆輸入”する形で展開します。

日本の伝統的な季節感と、海外クラフトの自由な発想が掛け合わさって生まれた本商品は、まだ冬の空気が残る2月初旬に、ひと足早く春の気配を感じられる特別な一本です。

■味わいの特長：春を感じる「香り」と「軽やかさ」

フルーティーでフローラルなアロマが広がる華やかな香りに、桜のフレーバーがふわりと残る上品な余韻が楽しめます。マイルドでクリーミーな口当たりに加え、アルコール度数を５％に設計することで、ヘイジーIPAらしい濁りのある外観と、なめらかで軽やかな飲み口を実現しています。初心者にも飲みやすく、ビールファンにも満足感のあるバランスの良い苦味が特長で、“香り・見た目・味わい”のすべてに春らしさが感じられる、季節の始まりにぴったりの限定ビールです。

■ヘイジーIPAとは

ヘイジーIPA（ニューイングランドIPA、NEIPA）は、アメリカ・ニューイングランド地方で生まれたIPAスタイルです。

従来のIPAが持つ強い苦味を抑え、ホップ由来のフルーティーで華やかな香りと、ジューシーな味わいが特長です。

■BREWDOGとは

BREWDOGは２００７年、スコットランドで創業した英国人気クラフトビールブランドです。

革新的なビールづくりで世界的な人気を獲得し、現在は欧州・米国・アジアを中心に１００店舗以上の直営BAR を展開しています。

代表作「PUNK IPA」をはじめ、個性豊かなラインナップで世界中のファンを魅了し続けています。

■商品概要

商品名：HAZY SAKURA（ヘイジーサクラ）

スタイル：ヘイジーIPA

アルコール度数：５.０％

容量：３３０ml

参考小売価格：３８８円（税込 ４２６.８０円）※１

販売店舗：本州・四国・九州の「イオン」「イオンスタイル」「イオンリカー」約３００店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。予定数量がなくなり次第、終売予定です。

※店舗により販売価格が異なる場合がございます。

※１：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。