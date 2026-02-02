【フェアモント東京】パリと東京、2つの地に訪れる春を祝う２種の「桜アフタヌーンティー」3月1日（日）より提供開始

芝浦ホテルマネジメント合同会社

フェアモント東京（東京都港区芝浦1丁目1番1号、総支配人：カラン シン） は、フランスと日本のラウンジ文化が美しく融合するロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、パリと東京、2つの地に訪れる春を祝う2種のアフタヌーンティーを、2026年3月1日（日）より提供開始いたします。さらに、新たなテイクアウトアイテムとして、マカロン4種を2月15日（日）より通年販売いたします。

フレンチアフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」

【パリのエレガンスと桜が織りなす、フレンチアフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」】

フレンチアフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」では、パリに咲き誇る桜からインスピレーションを得て、クラシックなフランス菓子を繊細な桜の味わいと香りで彩った、スイーツやセイボリーが登場します。

春を彩るひとときは、桜が香るコーディアルと、ノンアルコールのスパークリングワインを合わせた、華やかなウェルカムドリンクで幕を開けます。

スタンドの上段・中段には、桜クリームをサンドした可憐なミニシュー「いちごと桜のサントノーレ」、繊細な桜の香りにマカダミアナッツの香ばしく芳醇なコクと塩味がアクセントを添える「マカダミアナッツと桜のパリブレスト」、瑞々しいチェリーをなめらかな桜のガナッシュで包み込み、やさしい甘みと爽やかな酸味が調和する「グリオットチェリーと桜のデリス」など、フランスの伝統菓子と桜の味わいが響き合い、パリの春の情景を美しく描き出すスイーツが並びます。また、桜のメレンゲを添えた、遊び心あふれるクロワッサンも登場します。

セイボリーには、桜の木で燻製したスモーキーなビーフに甘酸っぱいチェリーをあわせた「桜ウッドで燻製したビーフロール チェリージャム キャビア サワークリーム」や、すだちが爽やかに香る「桜海老のタルト 海老のフラン リコッタと酢橘のアイオリ」など、厳選された食材が織りなす、春らしく華やかな逸品を取り揃えています。

【日本の春の食材が奏でる、和のアフタヌーンティー「桜 in 東京」】

和のアフタヌーンティー「桜 in 東京」では、当ホテルの鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻（とつじ）」の料理長が監修した、味わい豊かなセイボリーをお楽しみいただけます。

和のアフタヌーンティー「桜 in 東京」

オリジナルボックスには、菊のほのかな芳香が華を添える「桜鯛の昆布締め 菊花ジュレ」、瑞々しい筍を鰹出汁で仕上げた「筍とわかめの土佐煮」、柔らかく煮込んだ和牛に旬の春野菜を添えた一品など、旬の恵みを味わう逸品が揃います。優雅な季節の移ろいや、日本の春が織りなす心解けるような安らぎのひと時を、丁寧に紡ぎ出しています。

スイーツには、繊細な甘さの「いちごと桜葉の最中」や「桜といちごの団子」など、東京に咲き誇る桜の情景を映した色鮮やかな和菓子が並びます。セイボリーを豊富に取り揃えた和のアフタヌーンティーは、ランチタイムのご利用にもおすすめです。

フレンチと和、2つのアフタヌーンティーでお楽しみいただけるトロリーサービスでは、フランスで古くから愛される初登場の「シューケット」をはじめ、マドレーヌやパウンドケーキなど、桜の香りで春の装いに仕立てた焼き菓子をご用意 。ティーセレクションには、サクラブロッサムやホワイトローズなど、季節限定のフレーバーも揃い、麗らかな陽光に包まれる至福のティータイムをお届けいたします。

また、フェアモントスパでは、期間限定の特別なトリートメントと「桜アフタヌーンティー」を組み合わせ、春のひと時を心ゆくまでご堪能いただける特別プラン「桜トリートメント 75分＆桜アフタヌーンティー」もご用意しております。桜ソルトによるフットリチュアルで静かに心身を解きほぐし、桜香るフェアモント東京オリジナルオイルとローズクォーツを用いたパーソナライズド ボディトリートメントで、深いリラクゼーションへと導きます。

【桜とチェリーがマリアージュする、春限定パフェ】

ロビーラウンジ「Vue Mer」では、桜のやさしい香りに、甘酸っぱいグリオットチェリーをあわせた、春限定パフェ「桜とチェリーのパフェ」も登場します。桜シャンティ、桜チョコレート、桜アイスクリームのまろやかな甘みに、グリオットチェリーソルベが爽やかなアクセントを添え、春の訪れを感じさせる、上品な味わいをお楽しみいただけます。

「桜とチェリーのパフェ」

【春の集いの席や贈り物にもふさわしい、マカロン＆春限定ケーキ】

フェアモント東京では、春の手土産にもぴったりな、季節限定のケーキもご用意しております。桜と爽やかなレモンのフレーバーを合わせたムースの中に、ひと粒のグリオットチェリーと桜チェリーソースを包み込んだ「チェリーと桜のケーキ」や、抹茶をたっぷりと使用した濃厚なスポンジに、桜のバタークリームと桜のガナッシュを重ねた「抹茶と桜のオペラケーキ」のほか、クラシックなショートケーキに桜の彩りと香りを纏わせた「桜ストロベリーショートケーキ」など5種が、ロビーラウンジ「Vue Mer」のショーケースを春の色彩で満たします。

さらに、出会いの多い春の到来に先駆け、2月15日（日）より販売を開始するマカロンは、最高級産地（グラン・クリュ）の希少なシングルオリジンチョコレートが持つ個性を、それぞれの素材を使用したクリーミーなガナッシュで引き立たせた、こだわりの詰まった逸品です。爽やかな酸味のマダガスカル産チョコレートとコク深く香ばしいピスタチオが調和する「マンジャリ64％＆グリーンピスタチオ」や、温かみのあるガーナ産チョコレートに繊細な塩でアクセントを添える「ニャンボ68％＆フルール・ド・セル」など、フェアモント東京オリジナルの4種のフレーバーが揃います。深みのある落ち着いた色合いのマカロンが詰まったギフトボックスは、春のご挨拶の手土産にも最適です。

春限定ケーキマカロン 6個入り

■桜アフタヌーンティー「SAKURA IN PARIS」「桜 in 東京」概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年3月1日（日）～4月26日（日）

時間：11:00～16:30（ラストオーダー 16:00）

料金：平日 9,400円 / 土曜日・日曜日・祝日 11,000円（税サ込）

セリーン Jr.付きプラン：平日 10,400円 / 土曜日・日曜日・祝日 12,000円（税サ込）

■「桜とチェリーのパフェ」概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月26日（日）

時間：日曜日～木曜日 11:00～22:00（ラストオーダー 21:30） / 金曜日・土曜日 11:00～23:00（ラストオーダー 22:30）

料金： 4,500円（税サ込）

【アフタヌーンティー、パフェご予約】

お電話：03-4321-1111（ホテル代表） ※ご予約は前日の17:00まで

オンライン：ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」予約専用ページ(https://www.tablecheck.com/ja/shops/fairmont-tokyo-vuemer/reserve)

＊アフタヌーンティーご利用のお席は 2 時間半までとなります。

■「桜トリートメント 75分＆桜アフタヌーンティー」特別プラン概要

場所：35階「フェアモント スパ」

期間：2026年3月1日（日）～4月26日（日）

料金：53,150円（税サ込）

【ご予約】

お電話： 03-4218-7253（受付時間 10:00～22:00）

メール：spareservations.tokyo@fairmont.com

＊アフタヌーンティーは「SAKURA IN PARIS」または「桜 in 東京」よりお選びいただけます。

■春限定ケーキ 概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月26日（日）

時間：日曜日～木曜日 11:00～22:00 / 金曜日・土曜日 11:00～23:00

料金：写真左より、「マカダミアナッツと桜のパリブレストシュー」1,250円、「桜ストロベリーショートケーキ」1,200円、「チェリーと桜のケーキ」1,300円、「抹茶と桜のオペラケーキ」1,200円、「70％ダークチョコレートと桜のタルト」1,600円 （全て税込）

＊季節のケーキとお飲み物をお楽しみいただけるケーキセット（3,000円 / 税サ込）としてもご利用いただけます。

■マカロン 概要

場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」

販売期間：2026年2月15日（日）より通年販売

時間：日曜日～木曜日 11:00～22:00 / 金曜日・土曜日 11:00～23:00

料金：1個 550円 / 3個入 1,650円 / 6個入 3,000円（全て税込）

【ご予約】

お電話：03-4321-1111（ホテル代表）

オンライン：ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」予約専用ページ(https://www.tablecheck.com/shops/fairmont-tokyo-vuemer-pickup/reserve)

＊マカロンのオンライン販売は、3個入・６個入のみ

＊商品の内容は、仕入れ状況などにより予告なく変更となる場合がございます。

フェアモント東京について

東京湾のほとりに佇む「フェアモント東京」は、西には東京タワー、東には東京湾を一望する絶好のロケーションに位置し、都心の躍動と水辺の静けさが響き合う特別なひと時をご提供いたします。館内には、29のスイートを含む全 217のゆったりとした客室、エグゼクティブラウンジ『フェアモントゴールド ラウンジ』、5つのレストラン＆2つのバー、屋外テラス、スカイチャペル、宴会場、スパ、屋内インフィニティプール、屋外リラクゼーションプール、ジム、サウナなど、心身を満たす充実の施設を完備。「フェアモント東京」は、芝浦の地とフェアモントがそれぞれに紡いできた歴史が時を経て交わり生まれた場所です。その必然の重なりに敬意を表し、すべての人に開かれたインクルーシブなラグジュアリーホテルとして、訪れるすべてのお客様に心に残る体験をお届けします。

お電話：03-4321-1111 （代表）

住所：東京都港区芝浦1丁目1番1号 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

fairmont.jp/tokyo(https://www.fairmont.com/ja/hotels/tokyo/fairmont-tokyo.html) | Instagram：＠fairmonttokyo(https://www.instagram.com/fairmonttokyo/) | Facebook ：Fairmont Tokyo(https://www.facebook.com/people/Fairmont-Tokyo/61570715580464/)

フェアモントについて

「フェアモント ホテル＆リゾート」は、親密さと無限性が見事に調和する特別な場所です。1907年の創業以来、フェアモントはその土地の歴史や文化、コミュニティと深く結びつき、それぞれが壮大さや豊かな個性、特別な意義や価値を持つ、忘れられない唯一無二のホテルを創り上げてきました。現在、世界中に展開する90以上のホテルで、特別な出来事、心からの喜び、そして人生の節目を祝福し、訪れた後も長く心に刻まれる思い出をご提供しています。ニューヨークの「ザ プラザ」、ロンドンの「ザ サボイ」、サンフランシスコの「フェアモント サンフランシスコ」、カナダの「フェアモント バンフ スプリングス」、上海の「フェアモント ピースホテル」、そしてドバイの「フェアモント ザ パーム」などがその一例です。その卓越したサービス、壮大な公共スペース、地域の特色を生かした料理、そして象徴的なバーやラウンジで広く知られており、ホスピタリティ業界における先駆的なアプローチと、持続可能性と責任ある観光の実践においても確固たるリーダーシップを発揮しています。また、フェアモントは、フランスを本拠地とし110カ国以上に5,600を超えるホテルを展開する世界屈指のホスピタリティグループ「アコー」の一員であり、豊富な特典やサービス、体験をご提供する、ライフスタイルを重視した「アコー」のロイヤルティプログラム、ALL（Accor Live Limitless）にも参画しています。

fairmont.com(https://www.fairmont.com/select-country.html) | all.com(https://all.accor.com/a/ja.html) | group.accor.com(https://group.accor.com/en)