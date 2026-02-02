「顔周りの身だしなみ、これ1本で完結」鼻毛・眉毛・産毛をケアできる「鼻毛も剃れるフェイスシェーバー」が新登場！～USB充電式＆水洗い可能なアタッチメントで清潔・便利～

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、顔周りのムダ毛ケアの「面倒・道具が増える」悩みを解決し、使いやすさも追求した新製品「鼻毛も剃れるフェイスシェーバー(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001093)」を2026年1月より販売開始いたしました。

詳細を見る :https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001093

【商品説明】本製品は、気になったときにサッと使える、1本4役のフェイスシェーバーです。フェイスケア用・ノーズケア用・眉ケア用の3種類のアタッチメント付きで、これ1本でお顔のムダ毛を手軽にお手入れできます。アタッチメントは水洗い可能なため、清潔にお使いいただけます。

開発の背景

～「複数のケア用品を持つのが面倒」を解決～

身だしなみへの関心が高まる中、鼻毛、眉毛、顔の産毛と、それぞれの部位に合わせて専用のケア用品を用意するのは場所も取り、管理も大変です。また、「鼻毛カッター単体で持っていることを見られるのが少し恥ずかしい」という声も聞かれます。

そこで、1本で顔周りをトータルケアでき、見た目も美しい、スタイリッシュな多機能シェーバーを開発いたしました。

本製品の3つの特長

1. 4 in 1 多機能シェーバー！3種類のアタッチメントとコームで顔全体をケア

「フェイスケア用」「ノーズケア用」「眉ケア用」の3種類のアタッチメントに加え、眉の長さを整える「コーム」も付属しています。 これ1本で、うぶ毛や鼻毛のカットはもちろん、眉の形作りから長さ調整まで、顔周りのムダ毛をトータルでお手入れできます。アタッチメントを付け替えるだけの簡単操作で、用途に合わせた最適なケアが可能です。

2. USB-C充電式で使い勝手抜群

約2時間の充電で、最大約100分（眉ケアアタッチメント使用時）の使用が可能です。電池交換のランニングコストもかからず、モバイルバッテリーなどからも手軽に充電できます。

3. 水洗いOKでいつでも清潔

肌に直接触れるアタッチメント部分は水洗いが可能です。使用後にサッと洗うだけで、皮脂や毛くずを洗い流せ、常に衛生的な状態を保つことができます。（※本体は水洗いできません）

【商品説明】

鼻毛も剃れるフェイスシェーバー

サイズ・重量：幅2.6cm × 高さ13cm × 厚さ2.6cm／約70g

電源・充電時間：USB-C充電式（Li-ion充電池）／約2時間

連続使用時間：約100分（眉ケアアタッチメント使用時）

セット内容： 本体、フェイスケア用アタッチメント、ノーズケア用アタッチメント、眉ケア用アタッチメント、コーム、掃除用ブラシ、USB-C充電ケーブル

【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp

【SNS】

- Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia- X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net- Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/- Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga- TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 尾木

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp