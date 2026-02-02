次世代型AI-OCR『鈴与のQuick AIOCR』をリリース

鈴与株式会社

鈴与株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鈴木健一郎、以下「当社」）は、2026年1月30日より、企業の入力業務を大幅に効率化する新システム「鈴与のQuick AIOCR」の提供を開始しました。

「鈴与のQuick AIOCR」は、１.高性能AI-OCR、２.ノーコードデータ加工・編集ツール、３.分類 推論AIの3つを組み合わせた次世代型クラウドサービスです。従来のAI-OCRでは困難だった高精度なデータ化に加え、業務で扱いやすいデータ形式への変換や複数情報の自動照合までを本システム一つで実現し、人による確認・修正作業の大幅な削減に貢献します。特に、毎年特定の時期に業務が集中し、かつ自治体ごとにフォーマットが異なる固定資産課税台帳などの非定型書類において、その効果を最大限に発揮します。

■サービス概要

・サービス名：鈴与のQuick AIOCR

・提供開始日：2026年1月30日

・主な対象書類：固定資産課税台帳(名寄帳・明細書)、請求書、見積書、納品書、支払依頼書 等

・導入実績(トライアル含む)：鉄道業界、不動産業界、ホテル業界 等

【画面イメージ】

■「鈴与のQuick AIOCR」で実現できること

１.非定型書類でも、簡単な設定で高精度にデータ化(高性能AI-OCR）

「鈴与のQuick AIOCR」は、画像データをアップロードするだけで、AIが書類のフォーマットを自動解析します。従来のAI-OCRで必要とされていた複雑・面倒な事前設定は不要で、出力したいレイアウトに合わせて項目をクリックするだけで設定が完了します。記載位置が複雑な書類や、項目の配置が揃っていない書類であっても、抽出箇所の機械学習により高精度なデータ化を実現します。

２.出力条件の設定で、業務に適した形式に自由に変換 (ノーコードデータ加工・編集ツール）

簡単な条件設定だけで、抽出データを業務で必要とされる形式や表記ルールに沿ったデータへ自在に変換。ノーコードで実務で使える精度・形式に整えることができます。「AI-OCRで抽出したテキストがそのまま業務に使えない」というお悩みを解決します。

３.AIが情報の関連性を推論し、「使えるデータ」に自動整理(分類推論AI）

業務上必要な情報が書類に明示されていない場合でも、「鈴与のQuick AIOCR」では過去の学習データを基にAIが情報の関連性を判断し、実務でそのまま活用できる「使えるデータ」とし自動変換します。これにより、複数の情報を照合し、人が判断して整理・補完していた作業の手間を大幅に削減し、業務効率化を後押しします。

■サービス開発の背景※

事務業務の効率化を目的にAI-OCRの導入が進む一方で、非定型書類における読み取り精度には依然として課題が残っており、その結果、OCR処理後のデータに対して利用者の8割以上が何らかの手修正を行っているのが実態です(表1参照)。

また、精度を高めるためには事前に複雑な設定作業が必要となるケースが多く、設定作業を負担に感じている企業は全体の約35％にのぼるなど、運用面での課題も顕在化していました(表2参照)。

こうした現場の声を踏まえ、非定型書類であっても高精度かつ効率的にデータ化できる次世代型クラウドサービスとして、本サービスを開発しました。

※本項に記載の課題・数値は、当社独自の調査結果に基づいています。

＜当社調査概要＞

実施期間：2025年12月17日～12月24日

実施方法：インターネット調査

調査対象：業務でAI-OCRを利用したことがある、もしくは、AI-OCRの利用意思決定に関わったことがあるビジネスパーソン（330名）

当社は本サービスを通じて、非定型書類でお悩みの皆さまのDXを後押し、業務革新と生産性向上に貢献してまいります。

■鈴与株式会社について

1801年に清水港(静岡市清水区)で廻船問屋として創業し、2021年に創業220周年を迎えました。国際戦略港湾である清水港をベースに、国内物流企業のなかでもトップクラスである全国147拠点、海外23 拠点を展開。「課題解決力」「現場力」「価値創造力」を強みに、倉庫・運輸・国際物流などあらゆる物流ニーズに対応しています。物流のほか、商流・建設・食品・航空事業など7つの事業を展開する「鈴与グループ」のリーディングカンパニーとして、経営の拠りどころである「共生(ともいき)」の精神のもと、地方創生にも積極的に取り組んでいます。

・創業：1801年

・代表者：代表取締役社長 鈴木健一郎

・所在地：静岡県静岡市清水区入船町11-1

・従業員数：1,168人 ※2025年8月31日時点

・事業内容：総合物流業

・URL：https://www.suzuyo.co.jp/