【FLO（フロ プレステージュ）】心満たされる、贅沢なひとときを。旬の苺を二層に閉じ込めた「FLOのプレミアムショートケーキ」を店舗限定で発売。

株式会社フロジャポン2月3日（火）発売 FLOのプレミアムショートケーキ

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ120店舗（2026年1月15日現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、2026年2月3日（火）より素材と製法にこだわり抜いた「FLOのプレミアムショートケーキ」を限定店舗15店にて発売いたします。

本商品は、しっとりと焼き上げた3枚のスポンジの間に、その時期に一番おいしい苺を贅沢に二層にわたってサンドいたしました。 北海道産生クリームを絶妙なバランスでブレンドした口どけの良いシャンティクリームが、苺の甘酸っぱさを最大限に引き立てます。

どこから食べても瑞々しい苺の果肉感を楽しめるよう、厚みとバランスにこだわり抜いた、断面まで美しい端正な逸品です。 大切な方への贈り物や、ご自宅での特別なティータイムを彩るプレミアムな味わいをお楽しみください。

■ 商品のこだわりポイント

FLOのプレミアムショートケーキ15cmこだわりのクリーム×苺×スポンジをお楽しみください。苺を二層にサンド

瑞々しい「旬の苺」を二層にわたって贅沢に

その時期に一番おいしい苺を、3枚のスポンジの間に二層にわたって贅沢にサンドしました。どこから食べても瑞々しい苺の果肉感を楽しめるよう、厚みとバランスにこだわりました。カットした際の鮮やかな赤い断面は、特別な日のテーブルを華やかに彩ります。

しっとり焼き上げた「特製スポンジ」

苺とクリームの存在感を引き立てるため、しっとりとした質感に焼き上げました。3枚重ねることで生まれる心地よい弾力と口どけの良さが、素材同士の調和をより一層深めます。

北海道産生クリームのブレンド

コク深い北海道産クリームをこだわりの配合でブレンド。濃厚ながらも後味は軽やかな、バランスのとれたシャンティクリームに仕上げました。

■ 商品概要

商品名：FLOのプレミアムショートケーキ

価格：

ホール（約15cm）：本体価格 5,090円（税込 5,497円）

カット：本体価格790円（税込 853円）

ホール購入特典：専用の紙袋（1枚）をサービス

■ 販売店舗一覧

本商品は、以下のフロプレステージュ店舗にて販売いたします。ご予約も承ります。

東京都：国分寺丸井店、三鷹アトレヴィ店、北千住丸井店、Carrot St. SANCHA店、秋葉原駅店、むさし村山イオン店、調布パルコ店

神奈川県：あざみ野東急フードショースライス店、新杉田ビーンズ店

埼玉県：エキアプレミエ和光店、春日部イオン店

千葉県：西船橋ペリエ店、千葉ペリエ店

静岡県：沼津ららぽーと店

宮城県：仙台セルバ店

素材の選定から製法まで、一つひとつ丁寧に作り上げた「FLOのプレミアムショートケーキ」。

自分へのちょっとしたご褒美に、あるいは大切な方と過ごすかけがえのない時間に。 皆さまの日常に、小さな幸せと彩りを添えられるよう、スタッフ一同お客様のご来店をお待ちしております。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※地域によって販売価格が異なる商品がございます。また、表記の税込価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

https://www.flojapon.co.jp/productsearch.html



店舗情報

https://www.flojapon.co.jp/shop.html



公式SNS

・X

https://twitter.com/FLOprestige_

・instagram

https://www.instagram.com/flo_prestige/

FLO公式アプリ

https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html



FLOオンラインストア

https://www.flo-online.jp/index.html



※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。