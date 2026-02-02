会議の長時間化を改善し生産性を高める「会議時間短縮のためのファシリテーション研修」を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、組織の生産性向上を支援する「会議時間短縮のためのファシリテーション研修(https://www.recurrent.jp/listings/communication-facilitation-limitation)」の提供を開始します。本研修は、会議が長時間化する根本原因を特定し、効率的な進行を実現するためのスキルを習得する内容です。

事前準備から当日の運営、議論の整理手法までを体系的に身に付けることで、会議時間を最小化しながら質の高い結論を導き出せるよう支援します。組織の意思決定スピードを速め、実行力を強化するスキルの実装を目指します。

会議の効率化による組織生産性の向上を目指して

現代のビジネス環境において、会議の長時間化は多くの企業が直面する課題です。会議時間の増大は、本来注力すべき業務時間を圧迫し、組織全体の生産性低下を招きます。

また、意見の対立や議論の脱線により、結論が出ないまま終了するケースも少なくありません。こうした背景から、時間を有効に活用しながら質の高い意思決定を行うためのファシリテーション能力を強化したいというニーズが高まっています。

研修内容の詳細

研修タイトル

受講対象

若手社員、中堅社員、管理職（若手以上の社員）

身に付くスキルや目的

本研修は、会議設計と運営の課題を整理し、事前準備と進行技術の習得によって会議時間を短縮させることを目的としています。会議の目的設定やアジェンダ作成などの事前準備、当日の効率的な進行、意見の整理と合意形成の手法を身に付けます。

本研修の特徴- 会議が長時間化する根本原因を理解し自社の課題を特定する会議設計や運営、会議外プロセスに潜む問題点を整理します。自社の会議が長引く理由を客観的に分析し、改善に向けた理解を深めます。- アジェンダ作成や事前準備により会議時間を大幅に短縮する目的や議題を明確にしたアジェンダを作成します。事前設計の段階で会議時間を最小化する手法を習得します。- 意見の対立や脱線を制御し、質の高い合意形成を実現する発言の要約や可視化を行い、議論の脱線や意見の対立を短時間で解消して意思決定に導く技術を実装します。会議時間短縮のためのファシリテーション研修【進行の型を習得】

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 会議が長くなる構造の理解

- 会議が長時間化する根本原因の特定- 時間短縮が組織や参加者にもたらす効果の理解

2. 会議設計による時間短縮

- 会議の目的（Why）と議題（What）の明確化- アジェンダ作成の実践ワーク

3. 会議開始時と終了時のファシリテーション

- ゴール共有とグラウンドルールの設定- 決定事項の再確認とタスクの整理

4. 会議中のファシリテーション技術

- 脱線や冗長発言への介入テクニック- 理解を促進させる要約、可視化、言い換えのスキル

5. 実践ファシリテーション

- 総合演習と行動計画の策定

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、ファシリテーション研修(https://www.recurrent.jp/categories/communication-facilitation)をはじめ、多岐にわたるビジネス研修を提供しています。「もっと研修を」をコンセプトに、企業の研修実施を支援する以下の特徴を備えています。

ビジネス研修が料金一律

リスキルでは、明瞭な価格設定で研修を提供しています。人数変更や研修内容のカスタマイズにも追加料金なしで対応し、企業の柔軟な研修運用をサポートします。

実践的で高品質な研修

豊富なビジネス経験を持つ講師陣が、現場で即実践できるスキルの習得を支援します。受講者の理解度や要望に合わせた研修を実施し、高い満足度を実現しています。

準備のフルサポート

教材や備品の配送など、研修運営に必要な準備を全面的にサポートします。担当者の事務負担を軽減し、効率的な研修実施を可能にします。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。