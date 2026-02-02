「dポイント運用開始でもれなく100ptプレゼントキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、dポイントで投資体験ができるサービス「dポイント運用

※1」を初めてご利用のお客さまを対象に、「dポイント運用開始でもれなく100ptプレゼントキャンペーン」を、2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）まで開催します。

「dポイント運用」は、口座開設などの手続きや手数料が不要で、11種類の運用コースから選択するだけで、dポイントを1ポイントから手軽に投資できるサービスです。「d払い(R)」「dポイントクラブ」「dカード(R)」の各アプリ、またはサービスサイト内の「dポイント運用」アイコンから、運用状況を確認することが可能です。

この度、より多くのお客さまに投資を体験していただくために、「dポイント運用」を初めてご利用される方を対象に「dポイント運用開始でもれなく100ptプレゼントキャンペーン」を開催します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/720_1_7ad96e0fa52c86291d8b99e081ca71a5.jpg?v=202602020121 ]

今後もドコモは、お客さま一人ひとりのライフステージにあわせた金融サービスを提案することで、お客さまの資産形成をシームレスにサポートするサービスを提供してまいります。

※1 2025年11月5日（水）から、サービス名称を「ポイント投資」から「dポイント運用」に変更しました。

※2 期間中に初めて「dポイント運用」をご利用のお客さまが対象です。施策内容は予告なく変更または中止となる場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。

※3 エントリーは「dポイント運用」のご利用開始の前後を問いません。

※4 システムの都合により、進呈が遅れる場合がございます。

* 「d払い」「dカード」は､株式会社 NTTドコモの登録商標です｡