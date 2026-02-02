業界特化型生成AI「GeNom（ジェノム）」を提供開始 ～第一弾は電力業界向け「GeNom for Energy」～

株式会社グリッド

株式会社グリッド（代表取締役社長：曽我部完、本社：東京都港区、以下：グリッド）は、各産業の制度・業務に特化した生成AI「GeNom（ジェノム）」を正式リリースします。第一弾として、日本の電力制度に関わる膨大な公開情報を網羅し、ユーザーからの自然言語での問い合わせに即時に回答する「GeNom for Energy」の提供を開始します。

社会インフラ産業では、規制の複雑化や制度改定の頻度の高さから、制度の正確な把握が実務上大きな負担となっています。GeNomは、この共通課題を解決するために、業界固有の専門知識に特化したAIアプリケーションとして開発されました。

GeNomの詳細ページ(https://gridpredict.jp/service/llm)

GeNom for Energyについて

「GeNom for Energy」は、数万件に及ぶ公開資料を網羅したデータベースを基盤に、最適な回答と、その根拠となる資料を合わせて提示します。これにより、「資料を探す」「整理する」「読み込む」などの作業が不要となり、制度理解に要する時間を大幅に短縮します。 本サービスは、関連する法制度や規制の特定、資源エネルギー庁をはじめとする審議会での議論の経緯の把握、膨大な資料の横断的な整理といった多様な場面で活用いただけます。複雑に絡み合う制度の全体像の素早い把握が可能となり、業務の正確性とスピードを向上させます。電力の最前線を担う実務者や、制度設計・調査に関わる方々など、正確な情報を必要とする幅広いプロフェッショナルを支援します。

GeNom for Energyを支える3つのコア技術

1．電力業界専用データベース

法令、ガイドライン、審議会の配布資料や議事録など、公開されている数万件の資料を独自に集約し、信頼性の高い情報ソースを網羅しています。

2．AIリーダブルデータ設計

ドメイン知識を用いて資料をAIが解釈しやすい形式に構造化。文脈や時系列の正確な理解に基づき、回答とその根拠となる最新の一次情報の提示を可能にします。

３．マルチエージェント構造

検索・生成・データ管理のエージェントが連携し、ユーザーの意図を汲んだ正確で一貫した回答を実現します。

開発責任者 吉田 将人よりメッセージ

私たちGRIDは、最適化ソリューション開発を通じて、社会インフラの計画業務を自動化・高度化してきました。一方で、プロジェクト成功の前提となる「制度・規制」の把握には、膨大な資料の確認と整理が必要で、現場では“制度の変化を追うだけで大きな負担”という声を幾度も耳にしてきました。

このボトルネックを解消するために開発したのが、電力業界特化型生成AI「GeNom for Energy」です。GeNomは、法令・ガイドライン・審議会資料や議事録など散在する公開情報を独自に集約・構造化し、自然言語の問いに対して論点を整理した回答と根拠資料をセットで提示します。さらに、電力業界出身者とエンジニアが実務目線で検証を重ね、精度と使いやすさを磨き込みました。

探す時間を減らし、考える時間を増やす--未来を選び取る意思決定に集中できる世界をつくります。