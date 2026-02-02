懐かしのショッパーがランドリーネットになって登場?!「ニュービーズ×ナルミヤキャラクターズ RAINBOW LAUNDRY！」限定コラボキャンペーンがスタート！

花王株式会社

花王株式会社の衣料用洗たく洗剤『ニュービーズ』は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇）の人気キャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボレーションキャンペーン「ニュービーズ×ナルミヤキャラクターズ RAINBOW LAUNDRY！」を開催いたします。


本キャンペーンでは、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノの「ベリエちゃん」など、2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランドのキャラクターたちが、お洗たくを楽しむ姿のオリジナル描き下ろしイラストで登場します。ニュービーズの該当商品を購入して特設サイトからご応募いただくと、懐かしのショッパーデザインのランドリーネットをはじめ、本キャンペーンでしか手に入らないオリジナルグッズが先着・抽選で当たります。


今回のコラボレーションは、「リラクゼーションランドリー」を掲げるニュービーズが、ナルミヤキャラクターズの「ときめき」や「かわいい」要素を取り入れ、日々の洗たく時間を楽しく心華やぐものにしたいという想いから実現いたしました。






キャンペーン開催概要

- レシート対象期間：2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）まで
- 応募可能期間：2026年2月2日（月）から2026年4月7日（火）23:59まで
- 対象商品：ニュービーズ　ローズ&マグノリアの香り/ジャスミン&ムスクの香り　本体・つめかえ各種(※ニュービーズ粉末、リュクスクラフト、ピュアクラフト、その他商品は対象外となります。)
- 特設サイト：https://www.kao.co.jp/newbeads_narumiya/

※詳しい応募方法については上記特設サイトをご確認ください。



キャンペーングッズ紹介

◼︎先着プレゼント


お洗たくを楽しむキャラクターズがとってもキュート！


オリジナルラバーストラップ（4000名様）


ナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキーのオリジナルラバーストラップ。


お洗たくを楽しむナルミヤキャラクターズがとってもかわいいデザインです。


※絵柄はお選びいただけません。予めご了承ください。






◼︎抽選プレゼント


【A賞】


ランドリーがもっと可愛くなる！


ボトルキャップ（100名様）


ニュービーズのボトルに取り付けられる、オリジナルキャップ。


毎日のお洗たくがもっと楽しくなるデザイン。


ナカムラくん・ベリエちゃんの2種類から選んでご応募いただけます。






【B賞】


あのバッグがランドリーネットになって登場！？


ショッパー型ランドリーネット（200名様）


懐かしのショッパーをモチーフにしたランドリーネット。


お気に入りのお洋服を入れて楽しくお洗たくすることはもちろん、


バッグとして持ち歩くことも可能です。


4種類のデザインから選んでご応募いただけます。






【C賞】


あなたのお洗たくを、キャラクターズがやさしく見守る


洗たくクリップ（300名様）


キャラクターデザインの洗たくクリップ。


あなたの好きなキャラクターが、お洗たくのお供に！


4種のキャラクターから選んでご応募いただけます。






【D賞】


いろんなアイテムに合わせて使おう！


ステッカーセット（500名様）


4種類のキャラクターステッカーが1セットになったアイテム。


お洗たくグッズにはもちろん、スマホにはさんでもとってもかわいい！






※お一人様何口でもご応募いただけますが、1回のご応募で選択いただける賞品は1種類となります。


キャンペーン対象商品概要

・対象商品：ニュービーズ　ローズ&マグノリアの香り/ジャスミン&ムスクの香り　本体・つめかえ各種


(※ニュービーズ粉末、リュクスクラフト、ピュアクラフト、その他商品は対象外となります。)






ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。



◇ナカムラくん
ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。
ナカムラくん公式Xアカウント https://x.com/nakamurakunfan
エンジェルブルー＆ナカムラくん公式Instagramアカウント
https://www.instagram.com/angelblue_official/



◇ベリエちゃん
mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。
ベリエちゃん公式Xアカウント https://x.com/berriefan
ベリエちゃん公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/berriechan_official/



◇ミントくん
pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。
ミントくん公式Xアカウント https://x.com/pomponette_MINT



◇ルッキー


DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。


DAISY LOVERS公式Instagramアカウント https://www.instagram.com/daisylovers_official/




ニュービーズとは

柔軟剤入り衣料用洗たく洗剤『ニュービーズ』は、1963年に誕生し、60年以上もの長きにわたり日本の清潔な暮らしや白さへの憧れに寄り添い続けてきました。そして昨年2月、変化するライフスタイルに合わせてリニューアルを行い、アロマの香りで心がほどける「リラクゼーションランドリー」へと進化しました。


干すとき、たたむとき、しまうときに、 天然アロマ*1 配合の心地よい香りと、やわらかい肌触りに包まれます。


また処方を抜本的に見直し、柔軟性能がさらに向上*2 したことに加え、新たに抗菌性能*3 を搭載し、部屋干し臭も防ぎます。



＊1 香料中


＊2 当社従来品比


＊3 すべての菌の増殖を抑えるわけではありません