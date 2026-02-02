【2月2日発売】安全性と操作性をデザインで伝える次世代ボール盤

株式会社エンコースESS460MT-QCR 新デザインモデル

株式会社エンコース（本社：静岡県浜松市、代表取締役：石井幹人）は、ベルト掛け替え不要ボール盤「ESS460MT-QCR」をベースに、「安全・安心」と「誰でも使いやすい」をデザインで伝える次世代モデルを開発し、2026年2月2日（月）より発売いたします。本製品は、2024年10月に開催されたJIMTOFにてプロトタイプ機を初公開し、来場者200名以上へのアンケートにおいて「安心感がある」「使いやすそう」「使ってみたい」といった項目で高い評価を獲得しました。

特に、ボール盤の使用経験が浅い来場者や女性、教育機関関係者からは、「直感的で怖さを感じにくい」「初めてでも使えそう」といった声が寄せられました。これらの評価を受け、現場の声を反映させた製品として正式発売に至りました。

デザイン変更の背景

近年ではMC化が進み、量産品加工でのボール盤の使用頻度は減りました。しかし、少量多品種や、ほぼすべての工場設備の保守のために、今後も必要不可欠な存在です。当社はこれまでボール盤の安全性や操作性を向上してきましたが、使用機会の減少により、経験の浅い方からは『怖くて使いづらいイメージ』との声も聞きます。そこで本製品の特徴である、JIS規格に準じた安全機能、操作が容易であることをデザインで伝え、経験の浅い方でも気軽に使えるようにしました。

変更点１：安全性を伝えるフォルムへ

これまでむき出しだった配線をパイプ内に、モーターをヘッドカバーに収めて保護しました。

ヘッドカバーは角をなくし、安心感のあるデザインへ変更しました。

変更点２：危険部位をオレンジで統一

背面の電装箱や危険警告シール等、使用時に危険な部位をオレンジで統一することで、より感覚的に安心して使えるようにしました。

変更点３：速度変更の操作性をアップ

これまで低速・高速と、各13段階の変速を、銘板記載の回転数リストと照らし合わせて変更していましたが、低速と高速を色分けし、回転数を手元スイッチ表記することで視覚的に操作しやすくしました。

ESS460MT‐QCRについて

今まで手間が掛かっていた主軸回転数の変更を、ベルトカバーを開けずに行いたいとのユーザーの声を受け、2020年12月に発売しました。回転数変更が手元スイッチのみで行え、段取り時間を約90％削減。試作などの少量多品種生産や、工場設備の保守において現場の生産性が向上します。

安全性：ベルト掛け替え作業がないため、回転物のプーリーに巻き込まれる危険性がありません。緊急時に即時停止する、非常停止ボタンを標準装備。作業者が触れる操作盤の電源も弱電（24V）に変換し、感電リスクを減らしています。

自社提案に基づき制定された、安全JIS規格（JIS B 6034）に準じた製品です。

操作性：ベルトカバーを開けずに、手元スイッチで26段変速が可能。ドリル→タップ→面取りなどの複数工程の段取工数が大幅に削減できます。またオプションツールを使用することで、ドリルとタップの切り替えをワンタッチで行えます。

製品加工能力

・適応ドリル径：φ4～φ23mm

・適応タップ径：Ｍ4～Ｍ18(FC200) Ｍ4～Ｍ14(S45C)

エンコースについて

株式会社エンコース

代表取締役 石井 幹人

所在地：静岡県浜松市中央区新橋町397番地

事業内容：ボール盤の製造・販売、プレス加工、熱処理加工、プレス金型設計製作・金型部品、アッセンブリ―

設立：2007年2月

HP：https://www.enkohs.co.jp/

