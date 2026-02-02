スマホ用超音波エコーの国内生産開始と独占契約締結のお知らせ

株式会社スマートエコー▲実際に超音波エコーを使う妊婦さんとパートナーさん（左）、ポケマムサウンズ本体（右）

株式会社スマートエコー（本社：鳥取県米子市、代表取締役社長：高多 伊吹）は、スマホ用超音波エコーのグローバルリーダーである広州ソノスター・テクノロジーズ社（以下「ソノスター社」）と、日本国内における超音波エコー「モデル：CProbe-C」の独占販売および製造受託（OEM）契約を締結いたしました。これに伴い、2026年2月3日より鳥取拠点にて同製品の国内生産を開始します。

■ 契約の背景および内容

スマートエコーは2024年12月に妊婦向けスマートフォン用超音波エコー「ポケマム（POKEMUM）」のレンタルサービスを開始し、これまでに日本国内で累計2万人以上の妊婦の方々にご利用いただいてまいりました。しかしその高い需要に対し製品の供給が追いつかず、お客様には長らく受注停止期間を設けるなど、現在もご不便をおかけしております。

この課題を解決するため、このたびソノスター社との強固なパートナーシップのもと、日本国内での認定製造業者としての地位を確立いたしました。今回の契約締結により、部材をソノスター社から調達し鳥取の自社拠点にて組み立てを行う国内生産体制へと移行いたします。

■ 本契約による効果と今後の展開

1：供給の安定化と雇用創出： 国内生産により物流リスクを低減し、これまで慢性的に不足していた在庫を確保いたします。また生産拠点設立により、鳥取県の掲げる雇用創出と産業活性化に貢献いたします。

2：高品質の維持：従来同様、国内電波法および国際医療機器規格に準拠した高品質な機器の供給いたします。

3：多角展開：今後は国内妊産婦向けサービスのみならず、災害救助、海外の母子保健、獣医師向け動物医療、骨盤底トレーニング（尿漏れ対策）など、超音波技術を活かし、より幅広く社会課題へのソリューションの展開に努めてまいります。

■ 製品概要

名称： ポケマムサウンズ（モデル：CProbe-C）

特徴： スマホで胎児の動画確認や心音が聴ける家庭用エコーレンタルサービス

※国内電波法および国際医療機器規格（CE認定 / ISO 10993/ IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-37等）に準拠

ポケマムサウンズ製品公式WEB(https://smart-echo--ie1n1qj.gamma.site/)

■ 契約の概要

▲左側より、本体／胎児モニター画像／心音モニター画面

契約名称：OEM AUTHORIZED MANUFACTURING AND EXCLUSIVE AGENCY AGREEMENT

（発効日：2026年1月1日）

契約先：広州ソノスター・テクノロジーズ社

所在地：504#, C Building, #27 Yayingshi Road, Science Town, Guangzhou, China

【株式会社スマートエコーについて】

株式会社スマートエコー

代表者：代表取締役社長 高多 伊吹

所在地：鳥取本社（米子市天神町2-48／東京本社（港区白金3-7-18）

事業内容：フェムテック領域を主軸とした、スマホ専用超音波エコーのレンタル・販売および製造開発。海外医療支援コンサルタント等。

株式会社スマートエコー公式サイト(https://smart-echo.co.jp/)





