名もなきねずみ本舗、2026年バレンタイングッズを発売“愛（ハート）”をテーマにした限定アイテムを展開
SNSを中心に話題を集めるキャラクター「名もなきねずみ」を展開する名もなきねずみ本舗は、2026年1月30日（金）12:00より、「名もなきねずみ 2026年バレンタインVer.」グッズの販売を開始いたしました。
本シリーズは、“愛（ハート）”をテーマに、誰かと分け合う時間や、自分自身の「好き」を大切にするひとときをイメージしたバレンタイン限定デザインのアイテムを取り揃えています。
また、発売を記念して期間限定のご購入特典をご用意いたしました。期間中、バレンタイングッズを含む税込2,500円以上（送料を除く）ご購入いただいた方へ、ここでしか手に入らない限定イラストを使用したオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。
注目の「ペアマグカップ（チャーム付き）」は、2つのカップを並べることでひとつの大きなハートが完成する仕掛けが特徴。名もなきねずみが愛を運ぶ姿を描いたショートワイドタイプのマグカップで、ペアでの使用はもちろん、ギフトにも適したアイテムです。ソロタイプのマグカップも用意されており、日常使いにも取り入れやすい仕様となっています。
そのほか、メッセージカードやラッピングに活躍するアクリルクリップ、自由に組み替えられる3連アクリルチャーム、日常の「好き」を飾れるアクリルフォトフレーム、板チョコ風スライド缶にステッカーを詰め込んだセットなど、バレンタインならではの遊び心ある雑貨がラインナップ。
さらに、キッチンタイムを彩るエプロンや、ギフトバッグとしても使えるサテンフリルポーチ巾着など、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムも展開しています。
大切な人への贈り物としてはもちろん、自分へのご褒美としても楽しめる、名もなきねずみのバレンタイン限定シリーズをぜひお楽しみください。
製品情報
■マグカップ（ペア：チャーム付き）：2026バレンタインVer.
販売価格：3,200円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのペアマグカップです。
名もなきねずみが「愛（ハート）」を運ぶ、ショートワイドタイプのマグカップです。
2つのカップを並べるとひとつの大きな愛（ハート）が完成する仕掛け。
ペアで使えばいつものコーヒータイムがより一層特別なひとときに変わります。
■マグカップ（ソロ）：2026バレンタインVer.
販売価格：各1,600円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのペアマグカップです。
名もなきねずみが「愛（ハート）」を運ぶ、ショートワイドタイプのマグカップです。
■アクリルクリップ：2026バレンタインVer.
販売価格：1,200円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのクリップです。
メッセージカードを挟んだり、ラッピングリボンのアクセントとして中央を留めたりと、「愛のプレゼンター」として大活躍のクリップです。
名もなきねずみがあなたの想いをしっかりホールドします。
背面のイラストもポイントです。
■3連アクリルチャーム：2026バレンタインVer.
販売価格：1,600円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンの3連チャームです。
自由に取り外し可能な繋がるアクリルチャームです。
その日の気分で組み替えたり、手持ちのアイテムに付け替えたりと、自分だけのバレンタイン・ストーリーを楽しめます。
■アクリルフォトフレーム：2026バレンタインVer.
販売価格：2,500円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのアクリルフォトフレームです。
記念写真や、推しの画像など、
日常の何気ない「好き」を入れて飾れます。
■ポストカード（2種）：2026バレンタインVer.
販売価格：200円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンの2枚組ポストカードです。
■ステッカー入りスライド缶セット（ステッカー5種付き）：2026バレンタインVer.
販売価格：1,000円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのスライド間の中にステッカーが入ったセットです。
板チョコのパッケージを模したスライド缶を開けると、チョコレートやロゴステッカーが入っているステッカー5枚セット。
■エプロン：2026バレンタインVer.
販売価格：各5,000円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのエプロンです。
名もなきねずみと一緒にキッチンタイムを！
胸元の名もなきねずみが料理に隠し味の「愛」を添えてくれるバレンタイン仕様のエプロンです。
ギフトや自分へのプレゼントとして。
■サテンフリルポーチ巾着（ミニチャーム付き）：2026バレンタインVer.
販売価格：各2,000円（税込）
名もなきねずみ2026年バレンタインバージョンのポーチ巾着です。
口元はフリル形状、紐部分はサテンリボンの光沢感のあるサテン素材の巾着です。
普段使いのバッグインバッグや、バレンタインのギフトバッグとしても◎。
バレンタインVer.のミニチャーム付き！
