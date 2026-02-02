LEPSIMが長年愛されるお菓子「チロルチョコ」とのコラボレーションアイテムを2026年2月5日(木)に発売！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のLEPSIM（レプシィム）は、「チロルチョコ」とのコラボレーションアイテムを2026年2月5日(木)に発売いたします。

レプシィムは、様々なライフシーンを過ごす大人の女性に向けた「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムをラインアップしています。レプシィムの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。そんなメッセージを込めて、毎日を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案しています。

2025年に福岡県のイオンモール福津にレプシィムが出店した際に、福岡発祥のチロルチョコとオープンを記念した初のコラボレーションアイテムを福岡県内の一部店舗とWEBストアにて販売しました。前回の販売での好評を受け、今回のコラボレーションでは、新たなラインアップに加え前回のコラボレーションで人気だった一部のアイテムが再登場し、全国のレプシィム店舗で販売します。

チロルチョコが「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれ、「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っていることから、「笑顔」をテーマに、人気イラストレーターのMonkey Studio(モンキースタジオ)さんがイラストを制作。オリジナルイラストがプリントされたアイテムを中心に8アイテムを展開します。キャッチーなデザインのアイテムはコーディネートやお部屋でのポイントになること間違いなしです。

■「チロルチョコｘLEPSIMコラボ」概要

本発売日：

2026年2月5日(木)10:00~順次 ※店舗は2月5日(木)開店時より展開します

特設サイト：

https://www.dot-st.com/lepsim/disp/itemlist/?dispNo=002100649&stock=0(https://www.dot-st.com/lepsim/disp/itemlist/?dispNo=002100649&stock=0)

※2月5日(木)より商品は表示されます

取扱い店舗：

「レプシィム」全店舗

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、楽天

■商品詳細(一部抜粋)

Monkey Studio(モンキースタジオ)さんに描き下ろしていただいたイラストがプリントされたオーバーサイズでボトムを選ばずに着やすいパーカー。

商品名：【チロルチョコ×LEPSIM】イラストBIGパーカー

価格：5,990円（税込）

カラー展開：ナチュラル/スミクロ

サイズ：FREE

Monkey Studio(モンキースタジオ)さんに描き下ろしていただいたキャッチーなイラストがプリントされたイージーパンツ。

商品名：【チロルチョコ×LEPSIM】イラストイージーパンツ

価格：7,990円（税込）

カラー展開：ナチュラル/スミクロ

サイズ：FREE

Monkey Studio(モンキースタジオ)さんに描き下ろしていただいた笑顔をテーマにしたイラストのクッション。裏面はビビッドなカラーでポイントに。

商品名：【チロルチョコ×LEPSIM】イラストクッション

価格：3,990円（税込）

カラー展開：ナチュラル/ブラウン

Monkey Studio(モンキースタジオ)さんに描き下ろしていただいたスウェット２種に加え福津店OPENの際にも販売したブラウンカラーをリバイバルして展開するアソートのプリントスウェットが再登場。

商品名：【チロルチョコ×LEPSIM】アソートクルースウェット

価格：5,990円（税込）

カラー展開：ナチュラル/スミクロ/ブラウン

サイズ：FREE

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

■LEPSIMについて

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 119店舗を展開（2025 年1月末時点。WEBストア含む）。

<公式WEBストア and ST（アンドエスティ)）> https://www.dot-st.com/lepsim/

＜Instagram＞＠lepsim_official （https://www.instagram.com/lepsim_official/）

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official