Kawasaki｜MOTUL コラボレーション ケミカル用品シリーズ新発売のお知らせ

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、親会社であるカワサキモータース株式会社（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：伊藤 浩）とMOTUL Japan株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：リオネル・ダンティアック）が共同開発したケミカル用品シリーズを2026年2月2日（月）より発売することをお知らせいたします。

Kawasaki ｜ MOTUL コラボレーション ケミカル用品シリーズ

モーターサイクルの性能と品質を追求してきた MOTULが持つ技術を融合することで、日常のメンテナンスから特別なシーンまで、安心して使用できる高い信頼性を備えたケミカル用品シリーズをご紹介いたします。

■製品特長

本シリーズは、日々の軽い汚れ落としやチェーンのケアなど、愛車をベストコンディションに保つための基本的なメンテナンスはもちろん、細かな部分のクリーニングや定期的な車体ケアまで、幅広い用途に対応しています。使いやすさにこだわった処方により、作業に不慣れな方でも扱いやすく、日常のメンテナンスをより身近に感じていただけます。普段からご自身でメンテナンスを行っている方はもちろん、これからメンテナンスに挑戦したい方にもおすすめできるラインアップです。

■Kawasaki｜MOTUL ケミカル用品シリーズについて

KawasakiとMOTULが共同で開発した本ケミカル用品シリーズは、大切な愛車を長く良好な状態で維持するための心強いパートナーです。高い品質と扱いやすさを両立し、日常のメンテナンスからツーリング前後のケアまで幅広くサポートします。新たに登場したこのケミカルシリーズを、ぜひこの機会に体感してください。

■ヘルメットケア用品の充実

本シリーズには、モーターサイクルライフに欠かせないヘルメットケア用品もラインアップしています。ヘルメット本体のクリーニングはもちろん、シールドの透明感を引き出す専用ケアアイテムまで取り揃え、ツーリング前後のメンテナンスをスムーズに行えます。清潔で快適なヘルメットコンディションを維持することは、ライディング時の視認性や安全性の向上にもつながり、より安心してバイクライフを楽しむことができます。

■発売日

2026年2月2日（月）

■取扱店舗、ご購入先

本商品は全国のカワサキ正規取扱店およびカワサキオンラインショップにてお求めいただけます。

・全国に展開するカワサキ正規取扱店(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator)

・カワサキオンラインショップ(https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/r/rMOTUL/)

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/