シリーズ累計500万個を突破した『パーフェクトワンフォーカス』のクレンジングバームがリニューアル、毛穴ケア・潤いバリア機能をサポート

新日本製薬 株式会社

20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』を展開する新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、使い心地・香りはそのままに、毛穴ケアと潤いバリア機能をサポートするクレンジングバーム「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」を2026年4月1日（水）にリニューアル新発売いたします。なお、本商品は、2026年3月1日（日）に新日本製薬公式オンラインショップ・各種モール（Amazon・楽天・Qoo10）にて先行販売を開始いたします。

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム（75g／税込 2,970円）

【商品のポイント】

１.ナノ化した角栓除去オイルが毛穴深部へアプローチ

２.3種のマイルドピーリング成分が毎日の角質ケアを叶える

３.独自成分配合で潤いバリア機能・保湿力をサポート

４.W洗顔不要、まつエクの方も使用できるクレンジングバーム

- 毎日のケアで「毛穴角栓を繰り返さない」という新しい発想で処方をアップデート

「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」は、毛穴悩みに着目し、潤いとメイク落ちを両立したW洗顔不要のクレンジングバームです。毎日の毛穴ケアを心地よく続けられる点が支持され、これまで多くのお客さまにご愛用いただいてきました。この度、シリーズ累計500万個突破※1の大人気クレンジングバームが、体温でとろけるなめらかな使い心地と爽やかなシトラスの香りはそのままに、毎日のケアで「毛穴角栓を繰り返さない」という新しい発想のもと、毛穴ケアと潤いバリア機能をサポートする成分を配合してリニューアル新発売。

毛穴悩みの一つである毛穴角栓は、乾燥によるターンオーバーの乱れによって古い角質が重なり、毛穴につまることで生じるとされています。本商品は、角栓洗浄力のある角栓除去オイル※2をナノ化して配合し、毛穴の奥の汚れにやさしくなじみ、すっきりと洗い上げます。また、毎日の角質ケアをサポートする3種のマイルドピーリング成分※3を配合。さらに、世界初※4の浸透VCコラーゲン※5など、こだわりの保湿成分を配合し、肌の潤いバリア機能をサポートします。毛穴ケアをしたい方、洗顔後の乾燥が気になる方におすすめの商品です。

- 商品特長

ナノ化した角栓除去オイルが毛穴深部へアプローチ

角栓へのアプローチを高めるため、角栓洗浄力のある角栓除去オイル※2をナノ化して新配合。毛穴の約3600分の1サイズの微細なオイルが、毛穴の奥の汚れとなじみ、かき出すようにすっきり洗い上げます。

3種のマイルドピーリング成分が毎日の角質ケアを叶える

AHA（アルファーヒドロキシ酸）※6やPHA（ポリヒドロキシ酸）※7がマイルドなピーリング効果で肌を整えながら潤いを保ちます。さらに、LHA※8が余分な皮脂や古い角質をケア。作用の異なる3種のマイルドピーリング成分※3が肌に多角的にアプローチします。

独自成分配合で潤いバリア機能・保湿力をサポート

洗顔後も潤いが続くよう、こだわりの保湿成分を配合し、肌の潤いバリア機能をサポートします。角質層のすみずみまで浸透し、乾燥部分に反応して潤いを徐々に放出する集中保湿コラーゲン※9に加え、世界初※4の浸透VCコラーゲン※5など3種のビタミンC※10を配合。複数配合した独自成分が、キメの整った潤いに満ちた肌へと導きます。

W洗顔不要、まつエクの方も使用できるクレンジングバーム

手に取ると体温で液状オイルに変わる滑らかなテクスチャーです。スパチュラ不要で使用でき、とろけたオイルが毛穴などの細部の汚れまでオフし、潤いを与えつつしっかりメイクを落とします。メイク落とし、洗顔、毛穴ケア、角質ケア、保湿、マッサージの機能がひとつになったW洗顔不要のクレンジングバームで、まつげエクステンション※11をされている方にもお使いいただけます。

※1 パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバームシリーズ累計販売実績2021年9月～2025年8月 ※2 ジカプリリルエーテル、水添ファルネセン（油剤） ※3 ※6~※8 ※4 サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na（保湿成分）を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。新日本製薬調べ ※5 サクシノイル加水分解コラーゲンアスコルビルリン酸Na（保湿成分） ※6 マンデル酸（皮膚コンディショニング剤） ※7 グルコノラクトン（皮膚コンディショニング剤） ※8 カプリロイルサリチル酸（皮膚コンディショニング剤） ※9 水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン（保湿成分） ※10 ※5、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、ビスグリセリルアスコルビン酸（保湿成分） ※11 一般的なグルー（シアノアクリレート系の成分）をご使用の場合はお使いいただけます。（外部機関による試験実施済み）

- 商品概要

商品名

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム

使用方法

手や顔が乾いた状態でご使用ください。直径2cmほどを直接手で取り顔全体にのばします。メイクなどの汚れとなじませたら、水またはぬるま湯で洗い流してください。

容量・価格

75g／税抜2,700円（10％税込 2,970円）

お求め方法

・2026年3月1日(日)より新日本製薬公式オンラインショップ・各種モール

（Amazon・楽天・Qoo10）にて先行販売

・2026年4月1日(水)より全国の取扱店にて本発売を開始

- パーフェクトワンフォーカスについて

『パーフェクトワンフォーカス』は、20代～30代の毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド

です。一人ひとり異なる肌質や体質を研究し、植物のチカラであなたらしい美しさを引き出します。

ベタつきやテカりやすくなった肌環境を整える「モイスチャーバランスライン」と、肌本来の潤い

バリア機能をサポートする「センシティブライン」を展開しています。また、SNSで話題の「スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、炭※1や泥※2などのこだわりの成分が毛穴悩みにアプローチ。クレンジング後はクリアな肌へと導きます。

※1 吸着剤 ※2 泥炭(皮膚コンディショニング剤)

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L： https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワンフォーカス公式SNSアカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_focus/

X（Twitter）：https://x.com/perfectoneFOCUS

TikTok：https://www.tiktok.com/@perfectone_focus